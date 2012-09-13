Çomaklı: Her makam kadının makamı değil, makamlara kadının oturması hatadır

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı "Belli makamlara kadının oturması hatadır" dedi.

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, ’Çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi’ konulu konferansta yaptığı konuşmada, "Belli makamlara kadının oturması hatadır. Kadın vali, kaymakam olmamalı. Yumruğunu vurduğu zaman ses getirmeli. Her makam kadının makamı değil" dedi. Çomaklı’nın bu sözleri salonda bulunan kadınlar tarafından eleştirildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) düzenlenen ’Çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi’ konulu konferansa Erzurum, Erzincan ve Bayburt’tan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinde görevli kadınlar katıldı. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı kapsamında düzenlenen konferansta Doç Dr. Abdulrezak Altun, toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Altun, erkeklerin fiziksel olarak kadınlardan daha güçlü olduklarını ancak bilimsel olarak kadınların daha zeki olduğunun kanıtlandığını söyledi.

Doç. Dr. Abdulrezak Altun, "Erkek ve kız bebekleri olan anneler, çocuklarının dilsel gelişimini takip etsinler. Erkekler kızlara göre daha geç konuşuyor. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir durum. Kadınların mental kapasitesi erkeklerin mental kapasitesinden daha yüksek. Ayrıca meslek hayatında kadınların yaşadıkları çok sayıda zorluk var. Şu anda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Fatma Şahin ile birlikte çalışırken bir anısını anlatmıştı bana. 1980’li yılların ortalarında üniversiteyi bitirdikten sonra Antep’te kumaş boyahanesinde kimya mühendisi olarak işe başlamış. Çaycı erkek mühendislere çay veriyormuş ama Fatma Hanım’a vermiyormuş. Çaycıya göre, kadından mühendis olmazmış" dedi.



'Kadınlar inisiyatif kullanamıyor'



İzleyiciler arasında bulunan Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı da konferansta söz aldı. Zekiye Çomaklı, kadınların belli makamlara oturtulmaması gerektiğini, çünkü yetersiz kaldıklarını ileri sürdü.

Çomaklı, "Belli makamlara kadının oturması hatadır. İnisiyatifini kullanamıyor, eksik kalıyor. Beni taşlayıp, yerebilirsiniz ama böyle eksik gördüğüm kadınlar var. Üniversitede profesör olmuş, güzel bir yere gelmiş. Hiçbir işe yaramıyor. Sadece o masanın kadını. Bu tür kadınların da ayıklanması lazım. Böyle dayı-yeğen işi yapılmamalı. Kadın vali olmamalı, kaymakam da olmamalı. Gecenin bir saatinde bir ot yangını olduğu zaman atına binip gidebilmeli. Kadın naziktir, narindir, duygusaldır. Emir verebilmeli. Yumruğunu vurduğu zaman ses getirmeli. Herkes Zekiye değil. O makamlardaki kişi yumruğunu vuran kadın olmalı. Onun için Milli Eğitim Müdürü, İş-Kur Müdürü kadın olmamalı" diye konuştu.

Çomaklı, bu sözleri üzerine kendisine tepki gösteren kadınlara dönerek, "Anam, yakışması önemli değil, becermesi önemli. Bir kadın inşaat işçisi olamaz. Yakışmaz buna. Bazı makamlara kadın olmuyor" dedi.

Konuşması sırasında ve sonrasında kadınlar Zekiye Çomaklı’ya tepki göstererek ona katılmadıklarını söyledi. Kadınlar, "Vali, kaymakam gibi makamlarda kadın olursa daha tarafsız yaklaşırlar. Kadınlar annedir. Bu yüzden onların olduğu yerde barış, sevecenlik, edep, saygı ve güven vardır" ifadelerini kullandı.