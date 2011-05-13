-COMAC TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - Çin'in havacılık şirketi Commercial Aircraft of China (COMAC), Türkiye'yi diğer ülkelere yayılmak için pazarlama üssü olarak seçti. Geniş bir ekiple Türkiye'yi ziyaret eden COMAC yetkilileri, Chery'nin Türkiye distribütörlüğünü de yürüten Mermerler Şirketler Grubu ile distribütörlük anlaşması sağladı. COMAC, yetkilileri ziyaret kapsamında Atlasjet ve THY yetkilileri ile irtibata geçerek, Türk havacılık sektörü hakkında bilgi aldı. COMAC Başkan Yardımcısı Tian Min, şu anda Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacminin 20 milyar doları bulduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin her gün geliştiğini belirterek, ''Bu kapsamda biz de Türkiye'de ki iş hacmimizi önümüzdeki dönemde büyütmeyi hedefliyoruz'' dedi. Bu ziyaretlerinin hem COMAC'ın hem de Çin hükümetinin Türkiye'deki uçak sektörünü daha iyi anlamasını sağladığını vurgulayan Tian Min, ''Dolayısıyla bu kapsamda daha gelişmeler bekleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde eminiz ki bir çok fırsatı belirleyip bunun üzerinde çalışma imkanımız olacak. Bu yaptığımız işbirliğinin çok daha hızlanarak gideceğine inanıyoruz'' dedi. -''TÜRKİYE'Yİ PAZARLAMA ÜSSÜ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ'' COMAC Müşteri Hizmetleri Merkezi Başkan Yardımcısı David Lui de COMAC'ın 2008'de Çin'in ticari uçak ihtiyacını karşılamak için kurulduğunu, çoğunluk hissesi Çin devletine ait olan şirket 3 yaşında olmasına rağmen Çin'in uçak üretiminde 60 yıldan fazla tecrübesi bulunduğunu belirtti. Şu anda iki tip uçak üzerinde çalıştıklarını söyleyen Lui, ilkinin ARJ-21 adlı 78 kişi kapasiteli bölgesel uçak, ikincisinin ise 150 kişilik C-919 tipi uçak olduğu bilgisini verdi. ARJ-21'den yıllık 50, C-919 uçağından da 150 adet üretmeyi planladıklarını belirten Lui, ''2011 sonunda ARJ-21'in ilk teslimatları yapılacak. C-919 ise şu anda final dizayn aşamasında... 2014'te ilk uçuşu planlanıyor. C-919 tipi için 6 değişik müşteriden 100 uçaklık bir sipariş aldık. Bunun 4 tanesi Çin'deki havayolu şirketleri... Diğer iki şirket de finansal kiralama şirketi'' dedi. Türkiye'yi bir pazarlama üssü olarak gördüklerini söyleyen Lui, ''Türkiye'ye bu ikinci gelişimizde anladık ki biz doğru karar vermişiz. Türkiye gelişen pazarın tam ortasında, bizim rahat iş yapabileceğimiz bir ülke. Mermerler Grubu vasıtası ile Atlasjet ve THY ile irtibata geçme fırsatı da yakaladık. Türkiye'deki hükümet politikaları sivil havacılığın gelişmesini istiyor'' diye konuştu. David Lui, ''Türk ve Çin hükümetlerinin uzun dönemli güzel işbirliği var. COMAC'ın bunu daha da geliştireceğine eminim. Biz Türkiye'yi bu kadar üst düzeyde ve bu kadar geniş bir ekiple ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretimiz, Türkiye'ye olan ilgimizin en büyük göstergesi. Çin'li Chery markasının Mermerler Grubu ile Türkiye'de gösterdiği satış başarısı ve Çin imajının gelişmesi, bizi de aynı şekilde cesaretlendiriyor'' diye konuştu.