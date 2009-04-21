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Dünya

Columbine Lisesi'deki kanlı baskının 10. yılı

21 Nisan 2009 11:55

ABD'yi sarsan kanlı Columbine Lisesi baskınının üzerinden 10 yıl geçti.

Amerikan tarihindeki en kanlı okul baskınlarından biri olan saldırıda ölenleri anmak için yaklaşık 1000 kişi bir araya geldi. Okulun yanındaki parkta toplanan ve aralarında, ölenlerin aileleri, okulun şimdiki öğrencileri ve katliamdan kurtulanların bulunduğu topluluk, olayda yaşamını yitiren 13 kişi için birer güvercin uçurdu.

Toplantıda, saldırının yaşandığı dönemde ABD Başkanı olan Bill Clinton'ın da video mesajı yayımlandı.

Colorado eyaletindeki Columbine Lisesinin 18 ve 17 yaşlarındaki 2 öğrencisi, 20 Nisan 1999 tarihinde, 12 arkadaşlarını ve 1 öğretmeni silahla vurarak öldürmüş, daha sonra da intihar etmişti. Saldırganların kafeteryaya yerleştirdiği bomba ise patlamamıştı.

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