Columbia'da okuyan üstün zekâlı gence Gül desteği

T24 - Cumhurbaşkanı Gül, üstün zekâsı nedeniyle Columbia Üniversitesi’nde burslu okuyan Nas’a yardım elini uzattı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün iki günlük Diyarbakır gezisinin belki de en şanslı ismi Muhammed Nas oldu. 19 yaşındaki Muhammed, dünyanın en prestijli 10 üniversitesinden biri olan Columbia Üniversitesi’nde eğitim görüyor. IQ’su 148, yani üstün zeka olarak saptanan Muhammed, Diyarbakır’da görüştüğü Gül’e yaklaşık 8 bin dolar olan okul ücretini ödemekte çok büyük sıkıntı çektiklerini söyledi. Gül de gerekli belgelerin kendisine iletilmesiyle birlikte bu konuyu çözeceğini belirtti.

Muhammed Nas, memur baba ve ev kadını annenin iki çocuğundan biri. Muhammed’i değil Diyarbakır, dünyadaki tüm yaşıtlarından bir adım ön plana çıkaran özelliği ise üstün zekası. Ailesi ve öğretmenlerinin teşvikiyle iki sene önce girdiği zeka tesbit sınavından IQ’sunun 148, yani üstün zeka olduğunu öğrenen Muhammed, hemen Uluslararası Yüksek Zeka Topluluğu’nun düzenlediği bir yarışmaya katıldı. Bu yarışmayla hayatı değişen Muhammed, sınavda bin 100 sorudan 986’sını doğru yanıtlayınca tüm dikkatleri üzerine çıktı. Muhammed, daha sonra yaşadıklarını Taraf’a şöyle anlattı:



Başarıdan başarıya koştu

“Bu sınavdaki başarımla Amerika ve Avrupa’da en iyi üniversitelerde burslu okuma hakkı kazandım. Oxford Üniversitesi Fizik Bölümü’nden tam burs, Columbia Üniversitesi’nden yüzde 92 burs kazandım. Doktor olmak istediğim için Amerika’yı tercih ettim. Columbia Üniversitesi yönetmeliği gereği ilk sınıfı yani Tıp Bilimleri’ni Harvard Üniversitesi’nde okuyorum. İkinci sınıfa kendi üniversitemde devam edeceğim. Amerika’da tıp okumak için en az dört yıllık lisans mezunu olmak gerekirken, daha önce girmiş olduğum sınavlardaki başarım nedeniyle bundan muaf tutuldum. Üniversiteye girerken Diyarbakır Ticaret Odası Genel Sekreteri Mehmet Aslan’ın desteğiyle 1000 lira yardım aldık. Ailem de bankadan kredi çekti. İkinci sınıfta ise yıllık okul harcı neredeyse 8 bin dolar. Kara kara bunun altından nasıl kalkacağımızı düşünürken karşımıza Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı.”



Tatil için geldi bursu kaptı

Okulun tatile girmesi nedeniyle ailesinin yanına gelen Muhammed Nas, üstün zekasını burada da kullandı ve Diyarbakır’da bulunan Cumhurbaşkanı Gül’le görüşmeyi başardı. Gül, okula ilişkin tüm belgelerin kendisine iletilmesini, incelemenin ardından okul masrafları için kendisine gerekli tüm yardımı yapacağını söyledi.

