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Spor

Colman'ın kart cezası silindi TRABZON (A.A)

26 Ağustos 2011 01:27

-Colman'ın kart cezası silindi TRABZON (A.A) - 25.08.2011 - Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile İspanya'da oynadığı karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen oyuncusu Gustavo Colman'ın Şampiyonlar Ligi grup müsabakalarında görev alabileceği açıklandı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Athletic Bilbao ile yapılan ikinci maçın iptal edilmesi ve bordo-mavili takımın Avrupa Şampiyonlar Ligi gruplarına alınması kararının ardından kurallar gereği Colman'ın eleme turlarında gördüğü sarı kartların grup müsabakaları nedeniyle silindiği belirtildi.  Colman'ın ilk olarak İnter ile yapılacak maçta forma giyebileceği vurgulandı.

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