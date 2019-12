Colman: Her şey iyi gidiyor

Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Gustavo Colman, ligde her şeyin kendileri açısından iyi gittiğini ve başarılı grafiklerini sürdüreceklerine inandıklarını belirtti.





Trabzonspor'un sezon başında renklerine bağladığı Arjantinli futbolcu Gustavo Colman, takımda her şeyin iyi gittiğini belirterek, ''Umarım her şey istediğimiz gibi olur ve başarılı oluruz. Tek isteğimiz bu. Taraftarımızın desteğiyle başarılı grafiğimizi sürdüreceğimize inanıyorum. Takım içindeki dostluk ve arkadaşlık iyi. Bu da zaten sahaya yansıyor'' dedi.



Trabzonspor'un çok iyi bir taraftar kitlesine sahip olduğunu belirten Arjantinli oyuncu, ''Arjantin'de de futbol, fanatik taraftarlar önünde oynanıyor. Bu nedenle taraftar kültürü de bize yakın. Bu nedenle sıkıntı yaşamadım. Hatta çok motive ediyorlar. Kendi adıma iç sahalarda oynadığımız maçlarda daha rahat hissediyorum. Gerçi İstanbul deplasmanlarında da çok fazla seyircimiz oluyor. Yani Trabzonspor taraftarı her yerde var ve böyle bir taraftar potansiyeline sahip olan kulüpte oynadığım için kendimi şanslı hissediyorum'' diye konuştu.



Colman, taraftarın desteklerini sürdürmelerini isteyerek, ''Kötü olduğumuz zamanlarda çok fazla tepki vermesinler. Biz de insanız ve bazen istediğimiz gibi oynayamayabiliyoruz. Bu konuda anlayışlı olurlarsa bu durum sadece bir maç sürer ve geçer. Ancak tepki gösterirlerse genç bir kadroya sahibiz ve etkilenebiliriz'' dedi.



Özeleştiri yapan bir oyuncu olduğunu ifade eden Colman, ''Bazen sahaya çıkmak bile istemediğim zamanlar oluyor. Bunu kendime soruyorum, 'nedir derdin' diye. Rahatım yerinde ama 'neden zihinsel sorunlar yaşıyorum ve motive olamıyorum' diye çok düşünüyorum. Bunu eşimle de paylaşıyorum. O da beni eleştiriyor. Bazı maçların ardından bana sahada hiç yok gibi olduğumu söylüyor. Yani özetlersek özeleştiriyi çokça yapıyoruz'' şeklinde konuştu.