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Spor

Collina'dan 'turuncu kart'

Pierluigi Collina, futbol literatürüne, 'Turuncu kart ve çifte hakem' kazandırmaya hazırlanıyor.

24 Şubat 2009 02:00


Dünyaca ünlü İtalyan hakem Pierluigi Collina, futbol literatürüne, 'Turuncu kart ve çifte hakem' kazandırmaya hazırlanıyor.

Emekliye ayrıldıktan sonra, İtalya'da hakem atamaları sorumluluğu gibi önemli bir görevi üstlenen Collina, ulusal bir radyo kanalında yaptığı açıklamada, FIFA bünyesinde futbol kurallarının uygulanması, değiştirilmesi konusunda görevli ve yetkili uluslararası kurul olan İnternational Board toplantısının 28 Şubat Cumartesi yapılacağına dikkat çekerek, "Turuncu kart uygulamasını tartışmaya açacağız. Hokey ve su topunda uygulandığı gibi bir sistem. Turuncu kart gören futbolcu bir süreliğine oyun dışı kalacak" diye konuştu.

İtalyan Futbol Federasyonu tarafından 10 yıl önce İtalya Kupası maçlarında ikili orta hakem uygulaması yapıldığını hatırlatan Collina, "Maç süresince iki orta hakem görev yapmıştı. Hakemler birlikte hareket etse de, asıl sorumluluk alanları yarı sahayla sınırlı olduğu için pozisyonları daha iyi takip etmiş ve daha yerinde karar vermişti. Hakem arkadaşlarla görüştüm. Onlar da uygulamanın sağlıklı olduğu kanaatinde. UEFA Başkanı Platini de aynı görüşte. Toplantıda bu konuda gündeme gelecek" diye konuştu.

Toplantıda görüşlerin benimsenmesi halinde, dünya futbolunda turuncu kart ve çifte hakemli yeni bir sayfa açılacak.


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