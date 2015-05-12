Colin Kazım'ın rakibine tokat attığı iddia edildi

Hollanda Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Colin Kazım Richards'in, ligin 33. haftasında Vitesse takımıyla oynadıkları maçtan sonra soyunma odasına giderken rakip futbolcu Labyad'a tokat attığı öne sürüldü. Labyad, yaptığı açıklamada, deplasmanda 4-1 kazandıkları maç içinde kendisine bir pozisyonda sert müdahalede bulunan Kazım ile tartışma yaşadıklarını ve sakin olmasını söylediğini belirtti.

Maç sonunda soyunma odasına giderken Kazım'ın kendisine arkadan bağırdığını ama buna cevap vermediğini belirten Labyad, daha sonra suratına bir tokat atıldığını ve yüzünün şiştiğini ileri sürdü. Tartışma ve tokat olayına diğer futbolcular ve teknik heyetin de şahit olduğunu kaydeden Labyad, vurma anının stat kameraları tarafından çekilmiş olabileceğini ifade etti.

Hollanda Futbol Federasyonu'nun kamera görüntülerine bakarak Kazım'a ceza verebileceğini anlatan Labyad, bu görüntüler olmadan yüzündeki şişliğin nasıl oluştuğunu anlatamayacağını da vurguladı. Yüzündeki şişliği kameraya gösteren Labyad, Kazım'ın herkesin kendisinden korktuğunu zannettiğini ama gerçeğin öyle olmadığını da kaydetti. Pazar günü oynanması gereken maç, Rotterdam'da polisin iş bırakma eyleminden dolayı pazartesi gününe ertelenmişti.

Colin Kazım, bu sezon kiralık oynadığı Feyenoord ile geçen ay 2 senelik anlaşmaya varmıştı.