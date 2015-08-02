Colin Kazım: Kuyt'ın yaptıkları kendimi aptal gibi hissettiriyor

Fenerbahçe’nin iki eski oyuncusu Colin Kazım ve Dirk Kuyt Feyenoord'da buluştu. Colin Kazım, yeni takım arkadaşı Kuyt ile ilgili "28 yaşındayım ama bazen Kuyt yaptıkları ve düşündükleriyle kendimi aptal gibi hissetmeme yol açıyor" dedi.

Geçen sezon Feyenoord'da başarılı bir sezon geçiren Colin Kazım, eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt'dan övgüyle söz etti. Hollandalı yıldızın mütevazi kişiliğine dikkat çeken Kazım, "Kuyt'ta büyük yıldız havası yok. Buradaki herkese yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor" diye konuştu.

Radikal’de yer alan habere göre, Southampton ile oynanan hazırlık maçında sol kanatta görev yapan Kazım, Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un kendisine verdiği görevi yapacağını söyledi. Kuyt ile birbirlerini çok iyi anladıklarını, saha içinde yerleşimlerinin uyumlu olduğunu belirten Kazım, "Bazı şeyleri otomatik olarak yapmaya başladık, çünkü saha içinde birbirimizi çok iyi anlıyoruz" diye konuştu. Kazım, Hem Kuyt'ın hem kendisinin merkez forvet ve kanatlarda görev alabildiğini söyleyerek şöyle devam etti: "Dirk Kuyt bir kanat oyuncusunun ve bir forvetin hangi pozisyonda nasıl top isteyeceğini, nereye isteyeceğini anlıyor. Ben sağa koştuğumda Kuyt solda oluyor ya da tam tersi. Bugüne kadar birçok muhteşem oyuncuyla oynadım ve Kuyt da bunlardan biri. 28 yaşındayım ama bazen yaptıkları ve düşündükleriyle kendimi aptal gibi hissetmeme yol açıyor. Ondan çok şey öğreniyorum."

Takımdan ayrılmayacak

Vitesse takımında forma giyen Labyad ile soyunma odasında yaptığı kavgadan sonra takımdan ayrılması gündeme gelince zor günler yaşadığını belirten Kazım, "Felemenkçe derslerine başladım. Futbolla ilgili terimlere ve cümlelere alıştım ama bu dile tamamen hakim olmak istiyorum. Çünkü, Hollanda'yı seviyorum ve buradan ayrılmak istemiyorum" dedi.