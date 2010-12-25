Colin Kazım, İngiltere yolunda

T24 - Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın istemediği Kazım Kazım yeni takımına kavuşmak üzere.Teknik direktör Aykut Kocaman’ın da onayıyla yolların ayrılmasına karar verilen Kazım’ın kulüp arayışları sürüyor.

Bir ara G.Saray ile de görüşen genç futbolcunun asıl hedefi İngiltere’ye dönmek. Premier Lig takımlarıyla dirsek temasında olan Kazım’ın yapılan görüşmeler sonunda Aston Villa ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Ayrıca Kazım’ın babası Rodney Richards da Radyospor’a yaptığı açıklamada, “Kazım futbol hayatına İngiltere’de devam edecek’’ dedi. Villa’nın Kazım için Fenerbahçe’ye 2 milyon Euro vermeyi planladığı, yıldız futbolcunun da İngiltere’de futbol yaşantısını sürdürmeye sıcak baktığı ifade edildi.





