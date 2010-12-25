T24 LogoT24 Logo
Spor

Colin Kazım, İngiltere yolunda

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın istemediği Kazım Kazım yeni takımına kavuşmak üzere.

25 Aralık 2010 02:00

T24 - Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın istemediği Kazım Kazım yeni takımına kavuşmak üzere.Teknik direktör Aykut Kocaman’ın da onayıyla yolların ayrılmasına karar verilen Kazım’ın kulüp arayışları sürüyor.

Bir ara G.Saray ile de görüşen genç futbolcunun asıl hedefi İngiltere’ye dönmek. Premier Lig takımlarıyla dirsek temasında olan Kazım’ın yapılan görüşmeler sonunda Aston Villa ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Ayrıca Kazım’ın babası Rodney Richards da Radyospor’a yaptığı açıklamada, “Kazım futbol hayatına İngiltere’de devam edecek’’ dedi. Villa’nın Kazım için Fenerbahçe’ye 2 milyon Euro vermeyi planladığı, yıldız futbolcunun da  İngiltere’de futbol yaşantısını sürdürmeye sıcak baktığı ifade edildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24