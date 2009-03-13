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Spor

Colin Kazım ilk 11'de

13 Mart 2009 02:00

Aragones, Kocaelispor mücadelesinde, sakatlığı bulunan Deivid'in yerine 11 kişilik kadroda Kazım'a görev verdi.

Deivid'in yerine Gökhan Emreciksin'e görev vermesi beklenen İspanyol çalıştırıcı, 2'si lig, 1'i kupa olmak üzere son 3 maçta kadroda bulunmayan Kazım'ı 11'e aldı.

Son olarak 21. haftadaki Gençlerbirliği maçında ikinci yarıda oyuna dahil edilerek forma giyen Kazım, sarı kart cezası nedeniyle 22. haftadaki Sivasspor maçında, Sivasspor ile yapılan kupa maçında ve 23. haftadaki Kayserispor karşılaşmasında 18 kişilik maç kadrolarında yer almamıştı.

Bu arada sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Selçuk, 18. haftadaki Gaziantepspor mücadelesinden sonra bir lig maçında görev aldı.

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