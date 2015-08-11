Çölde mahsur kalan anne ve baba son sularını oğullarına verdi

ABD’nin New Mexico Eyaleti’nde çölde otomobilleri ile gezinti yapan ancak otomobilleri bozulan çiftin yanlarındaki suları da bitti. Saatlerce 38 derecelik sıcakta yürüyen Fransız çift, son sularını 10 yaşındaki oğullarına verdi. Kurtarma görevlileri sonunda çifti buldu ancak David ve Ornella Steiner adlı çiftin öldükleri saptandı. Oğulları Enzo ise hastaneye kaldırıldı. Enzo’nun durumunun iyiye gittiği ve Fransa’daki büyükannesine teslim edileceği açıklandı.

Ölümcül bölge

Daily Mirror'da yer alan habere göre, 5 haftalık tatilleri sırasında ABD’nin batı yakasını bir uçtan bir uca gezmek isteyen David ve Ornella Steiner çiftinin, White Sands (Beyaz Kumlar) olarak bilinen ulusal parkta susuzluktan ölmeleri yakınlarını üzüntüye boğdu. Polis şefi Benny House, “Çocuk, babasının cesedinin yanındaydı ve nefes alıyordu. Hemen ona su verdik ve kendine gelince anne ve babasının yanlarında kalan tüm suyu ona içirdiklerini söyledi. Burada aşırı sıcakta az suyla dolaşmak çok tehlikeli” dedi. Aynı bölgede 2009 yılında bir Amerikalı kadın, 2011 yılında da Japon bir turist kadın yine susuzluktan hayatlarını kaybetmişti.