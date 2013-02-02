Çölde binlerce mor küre bulundu!

ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Tuscon şehrinde esrarengiz mor küreler bulundu.

ABD'nin Tuscon şehrinde çölün ortasında esrarengiz binlerce mor küre bulundu. Yetkililer, küçük mor küreleri görünce şaşırdıklarını açıkladı.

Küreleri, Tuscon'da yaşayan Geradine Vargas ve eşi farketti.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Geradine Vargas, "Arazide fotoğraf çekiyorduk. Güneşte parladıklarını gördük. Farketmemek mümkün değildi. Daha önce hiç böyle birşey görmedim" dedi.

Bazı küreler yarı saydam ve sulu. Çölün arazisinden ise izole haldeler.

Yerel televizyon KGUN-9'a konuşan Geradine Vargas, "Zoolog arkadaşlarımıza sorduk ama o da bilmiyormuş" diye konuştu.

Tucson Botanik Bahçeleri'nden Darlene Buhrow, "Doğal olsalardı üzerinde mantar ya da küf olurdu" değerlendirmesinde bulundu.

Mor kürelerin, çöldeki bitkilerin su ihtiyacını karşılaması için yerleştirilmiş bir ürün olabileceği de düşünülüyor.