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Çölaşan'a Özal'ın ölümü sorulacak

Emin Çölaşan'ın Cuma günü ifadesinin alınacağı kaydedildi.

22 Aralık 2010 02:00

T24 - 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten özel yetkili Ankara Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Görüşen, 4 doktor ve Çölaşan'a tanık olarak dinlenilmeleri amacıyla davetiye gönderdi.

Bu kapsamda, doktorların yarın Ankara Adalet Sarayı'na gelerek savcı Görüşen'e ifade verecekleri, Çölaşan'ın ise Cuma günü ifadesinin alınacağı kaydedildi.

Doktorların, Turgut Özal'ın Hacettepe Üniversitesi'ne getirildiği sıradaki sağlık durumu ile yapılan müdahaleye ilişkin bilgilerine başvurulacağı öğrenildi.


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