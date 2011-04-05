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ÇOLAKKADI VE ÖZ YENİ GÖREVLERİNE BAŞLADI İSTANBUL (A.A)

05 Nisan 2011 19:40

-ÇOLAKKADI VE ÖZ YENİ GÖREVLERİNE BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 05.04.2011 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Turan Çolakkadı ve başsavcıvekilleri Zekeriya Öz ile Ercan Şafak, Sultanahmet'teki İstanbul Adalet Sarayına gelerek yeni görevlerine başladı. Sultanahmet'teki İstanbul Adalet Sarayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Eker tarafından karşılanan Çolakkadı, Öz ve Şafak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı makamına çıktı. Basın mensuplarını makamında kabul ederek, görüntü ve fotoğraf almalarına izin veren Başsavcı Çolakkadı, şunları söyledi:   ''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ağır ve önemli bir görev. Yüksek kurum, böyle takdir etti. Bizler de layık olmaya çalışacağız. Bizler yargı mensubuyuz, hakikati araştırırız, bu hakikate de yasaların verdiği yollardan ulaşmaya çalışırız. Amacımız milletimize hizmet etmektir. Başsavcı olarak geldim. Burada başsavcıvekili, cumhuriyet savcıları ve idari işleri yürüten arkadaşlarla birlikte bir ekip olarak çalışacağız. Artık karizmatik liderler yok, ekip işi var, dünya böyle, iş bölümü var. Neticeten gemi kaptanı olsam da bu ekiple inşallah görevi en iyi şekilde yürüteceğime inanıyorum.''  Beşiktaş Adliyesindeki soruşturmalara ilişkin bir soru üzerine de Çolakkadı, ''Daha önce de söylemiştim. 'Zekeriya gitti Ergenekon bitti' diye bir şey olamaz. Soruşturmalar kişiye bağlı değildir. Bir suç varsa soruşturulur. Oradaki arkadaşlar bu işin ehlidir. Daha önce de görev almıştır. Orada bıraktığımız ekibe ben güveniyorum.''

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