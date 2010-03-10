Çolakkadı, Bakanlık Müsteşarı'yla görüşmüş

T24 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Karahan ile görüşme yaptığı haberlerini doğrulayarak, ''Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile görüşmemizden daha doğal ne olabilir? İdari konuları görüşüyoruz'' dedi. Çolakkadı'nın kabul ettiği görüşmenin gerçekleştiği gün, "Balyoz Harekât Planı" soruşturması sırasında gözaltında bulunan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan İstanbul Adliyesi'nde sorgulanmış, ardından da tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne sevk edilmişti. Doğan'ın avukatı İsmail Tepecik başka bir iddia daha gündeme getirirken, ifadede önce Savcı Çolakkadı'nın arandığını ve kendisini arıyanlarla ilgili müvekili ve üç meslektaşına "Siz bunları tanımazsınız" dediğini iddia etti. Kimin aradığına dair bir bilgileri olmadığını belirten Tepecik, konuyla ilgili olarak HSYK'ya başvuracaklarını söyledi. ''Balyoz Harekât Planı'' soruşturması kapsamında, mahkemece serbest bırakıldıktan sonra savcının itirazı üzerine yeniden mahkemeye çıkarılan 3 muvazzaf asker bugün (10 Mart 2010) tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan asker sayısı 40' yükseldi.
Çolakkadı, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nden ayrıldığı sırada, basın mensuplarının soruları üzerine, Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile görüşmelerinin ''Balyoz Harkât Planı'' soruşturması ile kesinlikle bir ilgisi bulunmadığını söyledi.
Başsavcı ve başsavcıvekillerinin idari iş yaptıklarını, bu nedenle de Adalet Bakanlığı ve Bakanlık Müsteşarı ile görüşmelerinden doğal bir şey olamayacağını ifade eden Çolakkadı, ''İdari konuları görüşüyoruz. Kesinlikle adli bir şey görüşmeyiz. Soruşturmayla ("Balyoz Harekât Planı" soruşturması) hiç ilgisi yok. Zaten bizim görüşmemiz 26 Şubat Cuma akşamı oldu, dolayısıyla akşama soruşturmayla ilgili bütün işlemler bitmiş vaziyetteydi. Çoğunluğu zaten Perşembe ve Cuma gününe kadar bitmişti'' diye konuştu. 'Görüşmede başka kimse yoktu'
Bir gazetecinin görüşmeye bir hâkimin de katıldığı iddialarını hatırlatması üzerine Çolakkadı, kesinlikle öyle bir şeyin olmadığını ve görüşmede kimsenin bulunmadığını kaydetti.
Başsavcı Vekili Çolakkadı, görüşmenin neden otelde yapıldığı sorusuna da ''O doğal, burası kalabalıktı. Kalabalık zamanlarda kimse buraya gelmiyor'' dedi.
Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatlarının, sorgudan önce savcının arandığına ilişkin soruya da Turan Çolakkadı, ''Ben başkasını bilemem'' şeklinde yanıt verdi.'Siz bunları tanımazsınız'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Karahan ve tutuklamaları yapan üye hakim Ali Efendi Peksak’ın 26 Şubat’ta Beşiktaş Adliyesi'nin yanındaki Four Seasons Otel’de görüştükleri yönündeki iddiaları soruldu. Tepecik bu konuyla ilgili Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) başvuruda bulunacaklarını söyledi ve ardından da başka iddiayı gündeme getirdi:
"Bizim yaşadığımız başka bir olay da vardır. İfadeden önce, sayın savcı kendisinin bu konuda arandığını, hatta kendisini arayanın ’Siz bunları tanımazsınız ha’ diye hitapta bulunduğunu müvekkilim ve üç meslektaşıma da ifade etmiştir. Buradaki tutuklamaların, biz yasal bir tutuklama olmadığına ve intikama dayalı bir tutuklama olduğuna inanıyoruz ve biliyoruz. Olaylar da bunu teyit etmektedir. Kimin aradığına dair bilgimiz yok. Ama etkili ve yetkili herhalde. Sayın savcı kendi tarafsızlığını ifade etmiş ve bunların doğru olmadığı yönünde beyanda bulunmuş."O gün Çetin Doğan tutuklanmıştı
"Balyoz
Harekât Planı" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski 1. Ordu
Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan 4 günlük bir soruşturmanın
ardından tutuklanma istemiyle İstanbul 10. Nöbetçi Mahkemesi'ne sevk
edilmişti.
Doğan'ın tahliyesi istendi
Kaos
yaratarak hükümetin düşürülmeye çalışıldığı iddialarıyla yürütülen
"Balyoz Harekat Planı" soruşturması çerçevesinde eski kuvvet
komutanlarının bulunduğu çok sayıda emekli ve muvazzaf asker gözaltına
alınmış, 37'si tutuklanmıştı.3 muvazzaf daha tutuklandı
"Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında, mahkemece serbest bırakıldıktan sonra savcının itirazı üzerine yeniden mahkemeye çıkarılan 3 muvazzaf asker tutuklandı.
Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen ve soruşturma kapsamında daha önce mahkemece serbest bırakıldıkları öğrenilen 3 muvazzaf asker, savcının itirazı üzerine İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı.
Mahkeme tarafından tutuklanan muvazzaf askerler cezaevine gönderildi."Balyoz Harekât Planı" soruşturmasında tutuklanan ve serbest kalanlar
İstanbul Başsavcılığı’nca tarafından "Balyoz Harekât Planı" soruşturmasının ilk dalgasında tutuklanan isimle şöyle:
* Tümgeneral İhsan Balabanlı
* Tümgeneral Bekir Memiş
* Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz
* Tümamiral Semih Çetin
* Tuğamiral Cem Aziz Çakmak
* Tuğamiral Turgay Erdağ
* Albay Recep Yıldız
* Albay Mustafa Öncel
* Albay Murat Özçelik
* Albay Yüksel Gürcan
* Albay Taylan Çakır
* Albay Hasan Basri Arslan
* Albay Ali Rıza Sözen
* Albay Ali Türkşen
* Albay Abdullah Zafer Arısoy
* Yarbay Levent Çehreli
* Yarbay Ertuğrul Uçar
* Yarbay Hanifi Yıldırım
* Emekli Orgeneral Çetin Doğan
* Emekli Korgeneral Engin Alan
* Emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın
* Emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü
* Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk
* Emekli Tümamiral Özer Bulut
* Emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri
* Emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol
* Emekli Tuğgeneral İzzet Ocak
* Emekli Kurmay Albay Ümit Özcan
* Emekli Kurmay Albay A.İhsan Çuhadaroğlu
* Emekli Albay Emin Küçükkılıç
* Emekli Albay Suat Aytın
* Emekli Albay Kubilay Aktaş
* Emekli Kurmay Albay Bülent TunçalBalyoz operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan isimlerse şunlar:
* Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral İbrahim Fırtına
* Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek
* Eski Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Ergin Saygun
* Emekli Koramiral Lütfi Sancar
* Emekli Korgeneral Ayhan Taş
* Emekli Tümamiral Engin Baykal
* Emekli Tümgeneral Gaffur Aksu
* Emekli Tümgeneral Ahmet Baki Erdoğan
* Emekli albay Yusuf Ziya Toker
* Emekli Albay Mustafa Çalış
* Emekli Albay Metin Dikici
* Emekli Astsubay Adil Erden
* Emekli Albay Musa İstek
* Deniz Albay Tayfun Duman