Çolakkadı, Bakanlık Müsteşarı'yla görüşmüş

T24 -

'Görüşmede başka kimse yoktu'

'Siz bunları tanımazsınız'

O gün Çetin Doğan tutuklanmıştı

3 muvazzaf daha tutuklandı

"Balyoz Harekât Planı" soruşturmasında tutuklanan ve serbest kalanlar

Çolakkadı, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nden ayrıldığı sırada, basın mensuplarının soruları üzerine, Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile görüşmelerinin ''Balyoz Harkât Planı'' soruşturması ile kesinlikle bir ilgisi bulunmadığını söyledi.Başsavcı ve başsavcıvekillerinin idari iş yaptıklarını, bu nedenle de Adalet Bakanlığı ve Bakanlık Müsteşarı ile görüşmelerinden doğal bir şey olamayacağını ifade eden Çolakkadı, ''İdari konuları görüşüyoruz. Kesinlikle adli bir şey görüşmeyiz. Soruşturmayla ("Balyoz Harekât Planı" soruşturması) hiç ilgisi yok. Zaten bizim görüşmemiz 26 Şubat Cuma akşamı oldu, dolayısıyla akşama soruşturmayla ilgili bütün işlemler bitmiş vaziyetteydi. Çoğunluğu zaten Perşembe ve Cuma gününe kadar bitmişti'' diye konuştu.Bir gazetecinin görüşmeye bir hâkimin de katıldığı iddialarını hatırlatması üzerine Çolakkadı, kesinlikle öyle bir şeyin olmadığını ve görüşmede kimsenin bulunmadığını kaydetti.Başsavcı Vekili Çolakkadı, görüşmenin neden otelde yapıldığı sorusuna da ''O doğal, burası kalabalıktı. Kalabalık zamanlarda kimse buraya gelmiyor'' dedi.Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatlarının, sorgudan önce savcının arandığına ilişkin soruya da Turan Çolakkadı, ''Ben başkasını bilemem'' şeklinde yanıt verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Karahan ve tutuklamaları yapan üye hakim Ali Efendi Peksak’ın 26 Şubat’ta Beşiktaş Adliyesi'nin yanındaki Four Seasons Otel’de görüştükleri yönündeki iddiaları soruldu. Tepecik bu konuyla ilgili Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) başvuruda bulunacaklarını söyledi ve ardından da başka iddiayı gündeme getirdi:"Bizim yaşadığımız başka bir olay da vardır. İfadeden önce, sayın savcı kendisinin bu konuda arandığını, hatta kendisini arayanın ’Siz bunları tanımazsınız ha’ diye hitapta bulunduğunu müvekkilim ve üç meslektaşıma da ifade etmiştir. Buradaki tutuklamaların, biz yasal bir tutuklama olmadığına ve intikama dayalı bir tutuklama olduğuna inanıyoruz ve biliyoruz. Olaylar da bunu teyit etmektedir. Kimin aradığına dair bilgimiz yok. Ama etkili ve yetkili herhalde. Sayın savcı kendi tarafsızlığını ifade etmiş ve bunların doğru olmadığı yönünde beyanda bulunmuş.""Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan 4 günlük bir soruşturmanın ardından tutuklanma istemiyle İstanbul 10. Nöbetçi Mahkemesi'ne sevk edilmişti.Kaos yaratarak hükümetin düşürülmeye çalışıldığı iddialarıyla yürütülen "Balyoz Harekat Planı" soruşturması çerçevesinde eski kuvvet komutanlarının bulunduğu çok sayıda emekli ve muvazzaf asker gözaltına alınmış, 37'si tutuklanmıştı."Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında, mahkemece serbest bırakıldıktan sonra savcının itirazı üzerine yeniden mahkemeye çıkarılan 3 muvazzaf asker tutuklandı.Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen ve soruşturma kapsamında daha önce mahkemece serbest bırakıldıkları öğrenilen 3 muvazzaf asker, savcının itirazı üzerine İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı.Mahkeme tarafından tutuklanan muvazzaf askerler cezaevine gönderildi.İstanbul Başsavcılığı’nca tarafından "Balyoz Harekât Planı" soruşturmasının ilk dalgasında tutuklanan isimle şöyle:* Tümgeneral İhsan Balabanlı* Tümgeneral Bekir Memiş* Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz* Tümamiral Semih Çetin* Tuğamiral Cem Aziz Çakmak* Tuğamiral Turgay Erdağ* Albay Recep Yıldız* Albay Mustafa Öncel* Albay Murat Özçelik* Albay Yüksel Gürcan* Albay Taylan Çakır* Albay Hasan Basri Arslan* Albay Ali Rıza Sözen* Albay Ali Türkşen* Albay Abdullah Zafer Arısoy* Yarbay Levent Çehreli* Yarbay Ertuğrul Uçar* Yarbay Hanifi Yıldırım* Emekli Orgeneral Çetin Doğan* Emekli Korgeneral Engin Alan* Emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın* Emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü* Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk* Emekli Tümamiral Özer Bulut* Emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri* Emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol* Emekli Tuğgeneral İzzet Ocak* Emekli Kurmay Albay Ümit Özcan* Emekli Kurmay Albay A.İhsan Çuhadaroğlu* Emekli Albay Emin Küçükkılıç* Emekli Albay Suat Aytın* Emekli Albay Kubilay Aktaş* Emekli Kurmay Albay Bülent Tunçal* Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral İbrahim Fırtına* Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek* Eski Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Ergin Saygun* Emekli Koramiral Lütfi Sancar* Emekli Korgeneral Ayhan Taş* Emekli Tümamiral Engin Baykal* Emekli Tümgeneral Gaffur Aksu* Emekli Tümgeneral Ahmet Baki Erdoğan* Emekli albay Yusuf Ziya Toker* Emekli Albay Mustafa Çalış* Emekli Albay Metin Dikici* Emekli Astsubay Adil Erden* Emekli Albay Musa İstek* Deniz Albay Tayfun Duman