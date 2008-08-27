Cola Turka laytlaştı

Ülker Gıda ve İçecek Grubu Başkanı Mehmet Tütüncü, gençlerin istekleri doğrultusunda içecek çeşitlerini bu yıl 18'e çıkardıklarını belirterek, "İçecek grubumuzun çeşitliliği, Türkiye gençliğinin ve dinamizminin yansımasıdır ve bu yansımayla Ülker, Türkiye'de 'yenilikçi içecek kültürünün' öncüsü olacaktır" dedi.

Tütüncü yeni ürünleri Flores, Maltana, Oranj Portakal-Çilek, Portakal-Mango, Portakal-Ananas, Cola Turka Sıfır Şeker, Chill Out Ice-Tea, Link Limonata, Çamlıca Limonlu ile içecek sektöründe yeni çeşitlemeler yarattıklarını söyledi.

Tütüncü, Ülker olarak içecek üretiminin 2008 yılında yüzde 11 artışla 676 milyon litreye, toplam cironun da 738 milyon YTL'ye ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti.