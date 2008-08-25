'Cola Kurda'ya patent yok

Türk Patent Enstitüsü’nden Cola Kurda’ya vize çıkmadı. Kürt kolasına vize verilmeme nedeni ise yeterince açık. Yıldızlı Cola Kurda amblemiyle PKK’nın sözde bayrağı neredeyse aynı



Akşam gazetesinin haberine göre Türk Patent Enstitüsü (TPE) Kürt kolasına vize vermedi. ‘Cola Kurda’ isimli gazlı içecek için TPE’ye üç kez marka başvurusunda bulunuldu. Sonuncusu 2007 yılında yapılan patent başvuruları yapılan incelemelerin ardından TPE’den döndü.



2003 yılında Akıl Gıda Sanayi ve Ticaret LTD. tarafından yapılan marka başvurusu, 2004 yılında Ahmet Doğan, 2007 yılında da Hacı Ramazan Aslan isimli vatandaş tarafından tekrarlandı. Marka başvurusunda bulunan Şanlıurfalı Hacı Ramazan Aslan, ‘Cola Kurda’ ismini verdiği ürünü için PKK’nın da kullandığı sarı, kırmızı, yeşil renkleri ve örgütün amblemini çağrıştıran yıldızlı bir amblemi seçti. TPE her üç başvuruyu da, “kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı” olduğu gerekçesiyle reddetti.



Irak'ta satışı başladı



Irak’ın kuzeyindeki Kürt grupların kurduğu ve Türkiye’nin büyük tepkisini çeken ‘Kürdistan Havayolları’ uçaklarında da tüketildiği ifade edilen Cola Kurda’nın Irak piyasasında satışa sunulduğu belirtiliyor. ‘Cola Kurda’ ibareli başvuruların “kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı” gerekçesiyle reddedildiğini söyleyen Türk Patent Enstitüsü yetkilileri, marka tescil başvurusunun temel amacının resmiyette ticari faaliyet olarak göründüğünü belirttiler.



TPE yetkilileri, marka tescil başvurularının incelenirken, tescili istenen markanın ‘kamu düzeni ve genel ahlaka’ aykırı olup olmadığı hususunun dikkate alındığını, söz konusu başvurularda da bu hükme aykırılığın tespit edildiğini ifade ettiler.



Talimat Almanya'dan



‘Cola Kurda’nın üretiminde, merkezi Almanya’da bulunan ve Kürt Ekonomi Kongresi’nin (KARSAZ) üyelerine Kürt markaları yaratılması yönünde çağrıda bulunmasının etkili olduğu belirtiliyor.



KARSAZ ayrıca kolanın yanında tekstil ve gıda gibi sektörlerde de Kürt markalarının yaratılması için girişimlerde bulunuyor. Ahmet Doğan isimli vatandaşın 2004 yılında TPE’ye yaptığı ‘Cola Kurda’ isimli marka tescilinde hizmet alanı olarak gazlı içeceğin yanı sıra tekstili göstermesi de dikkat çekmişti.

