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Spor

''Çöl Kaplanı'' Merkit, Mısır Rallisi'nde ANKARA (A.A)

28 Eylül 2011 13:33

-''Çöl Kaplanı'' Merkit, Mısır Rallisi'nde ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Türk motosikletçi Kemal Merkit, Cross Country Dünya Şampiyonası'nın Mısır'daki finallerinde mücadele edecek. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen ve 4 ayaktan oluşan şampiyona, 1-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Mısır Rallisi Finalleri ile sona erecek. Daha önce Abu Dabi, Tunus ve İtalya'daki Sardunya Rallisi koşulan şampiyonada Kemal Merkit, Open Trophy (450 cc üzeri) kategorisinde mücadele edecek. Genel klasmanda şu an üçüncü sırada bulunan Merkit, şampiyonada ikincilik kupası için yarışacak. Türk rallicinin 530 KTM motosikletiyle yarışacağı Mısır Rallisi'nde 63 motosiklet, 12 ATV, 25 otomobil ve 2 kamyon yer alacak.  Başkent Kahire'den 3 Ekim'de başlayacak ralli, 2600 kilometrelik 6 özel etaptan sonra 8 Ekim'de yine Kahire'de sona erecek.  

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