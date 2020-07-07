'Çoklu baro' teklifinin yarın Genel Kurul gündemine getirilmesi bekleniyor

AKP ve MHP’nin, baroların yapısını değiştirmeyi hedeflediği çoklu baro teklifinin, yarın Genel Kurul’a getirilmesi bekleniyor. Genel Kurul, 28 maddelik çoklu baro teklifi için hafta sonu da mesai yapacak.

Meclis Genel Kurulu’nda ,"İkinci Yargı Paketi" adıyla bilinen Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklik öngören 63 maddelik teklifin görüşmeleri henüz tamamlanmadı. Teklifin, görüşülmeyi bekleyen 22 maddesi için bu hafta Genel Kurul’da mesai yapılması beklenirken, baro teklifinin getirileceği öğrenildi.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun kalan maddelerine, çoklu baro teklifinin görüşmeleri bittikten sonra geçilecek.

SOSYAL MEDYA KISITLAMALARI GÜNDEMDE

Daha sonra Genel Kurul gündeminde; tarım, askerlerin özlük hakları ile ilgili düzenleme, istihdam paketi olacak. Ayrıca iktidarın sosyal medyaya kısıtlama getirmeyi planladığı paketin de Meclis’in tatile girmeden önce Genel Kurul gündemine getirilmesi bekleniyor. (Ankara/MA)