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Çoklu baro için isim başvuruları yapılıyor

13 Temmuz 2020 15:33

Tartışmalarla yasalaşan çoklu baro uygulaması için isim başvuruları yapılmaya başlandı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sosyal medya hesabı üzerinden “Adalet ve Devlet Barosu”, “Halk Barosu”, “Ankara Hak ve Adalet Barosu”, “Başkent Barosu” isimleriyle yapılan başvuruları paylaştı.

Tartışmalarla TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurul’dan geçerek, yasalaşan çoklu baro uygulamasıyla baroların bölünmesine yönelik isim başvuruları yapıldığı ortaya çıktı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili paylaşımda bulunarak, başvuruları duyurdu. Antmen, “Adalet ve Devlet Barosu”, “Halk Barosu”, “Ankara Hak ve Adalet Barosu”, “Başkent Barosu” isimleriyle yapılan başvuruları paylaştı. Antmen, “Şu ana kadar isim hakkı için başvuruda bulunulan baro isimleri. Yargı ve hukuk parçalandı; avukatlar arasında ayrımcılık ve fişleme başlayacak. Hakimler baro isimlerine göre karar verecek” tepkisini gösterdi.

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