Çökertilen IŞİD hücresindeki militanlar, Diyarbakır'da bombalı eylem planlamış!

Diyarbakır'da geçen 26 Ekim günü IŞİD'in hücre evlerine yapılan ve 7 IŞİD'linin öldürüldüğü operasyona ilişkin soruşturma dosyasında, örgütün Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığı yaptığı belirtildi. Hücre evinde öldürülen teröristlerin eylem hazırlığı içinde olduğunu kaydeden polis, bu evlerde, yapılacak eylem için bomba imal edildiğini vurguladı.

DHA'dan Felat Bozarslan'ın haberine göre, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçesi'nde 26 Ekim günü IŞİD'in hücre evlerine yapılan operasyonda polis memurları Sadık Özcan ve Gökhan Çakıcı şehit olurken, terör örgütü IŞİD üyesi Veysel Argunağa, Cahit Ölmez, Serhat Seyithanoğlu, Ergün Gül, Sıdık Bünül, Orhan Genç ve Ersel Gergüy öldürüldü. Soruşturmaya ilişkin Emniyet Müdürlüğü'nden savcılığa gönderilen evraklarda, IŞİD'in operasyonun yapıldığı dönemde Diyarbakır'da sansasyonel bir bombalı eylem hazırlığı yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Polis: Bombacı olabilir

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 2 Şubat 2016 günü hazırlanan 'Değerlendirme ve Tespit Tutanağı'nda, operasyon kapsamında şüphelilerden Mikail İçten'in evinde arama yapıldığı ve bol miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen malzemeler arasında Kalaşnikof tüfek, dürbün, alüminyum su matarası ve el yapımı patlayıcı imalinde kullanılan materyal bulunduğunu belirten Tem Şube Müdürlüğü, aynı operasyonda bir hücre evinde polise karşı bombalı ve silahlı saldırı düzenlendiğini hatırlattı. Tutanakta operasyon sonucu sağ yakalanan şüpheli Mikail İçten'in de bomba hazırlayan ve bombalı saldırı gerçekleştirecek örgüt mensupları arasında olabileceği kaydedildi. Uzun bir süre teknik araçlarla takip edilen ve telefonu dinlenen Mikail İçten'in değişik kişilerle şüpheli görüşmeler yaptığı belirtilirken, ifadesinde ise suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

“Operasyon olmasaydı bombalı eylem yapacaklardı”

Tespit tutanağında çatışmanın yaşandığı konutun hücre evi olarak kullanıldığı belirtilirken, örgüt mensuplarının bu evde eylem hazırlığı içinde olduğu ve bomba imal ettikleri kaydedildi. Operasyon yapılan evde 17 adet sağlam vaziyette elektrikli kapsül, 95 metre infilaklı fitil, 200 kilogram amonyum nitrat ve 128 adet kibrit başı eczası bulunduğu vurgulanan tutanakta, bu malzemelerin bomba yapımında kullanılacağı ifade edildi. DAEŞ terör örgütü mensuplarının Diyarbakır'da sansasyonel bir bombalı saldırı yapmak için hazırlık içinde oldukları kaydedilen tutanakta, hazırlıkların çatışma yaşanan hücre evinde sürdüğü belirtildi. Operasyon yapılan yerlerin hücre evi olarak kullanıldığını kaydeden polis, Mikail İçten'in de ölü olarak ele geçirilen teröristlerle irtibatlı olduğunu ifade etti. Mikail İçten'in evinde ele geçirilen su matarası ve dürbünün IŞİD terör örgütü mensuplarınca çatışma bölgelerinde kullanıldığı kaydedilen tutanakta, şüphelinin bu malzemeleri IŞİD içerisinde yürüttüğü faaliyetlerle ilgili temin ettiği vurgulandı.