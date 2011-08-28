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Çöken madenin sahibi 16, ölen işçi 17 yaşında

Kaçak işletilen maden çöktü. 17 yaşındaki işçi dev kaya parçasının altında can verdi. Ocağın sahibi de çocuk çıktı

28 Ağustos 2011 03:00

T24 - Zonguldak’ta kaçak işletilen maden ocağında üzerine 600 kilogramlık taş düşen 17 yaşındaki madenci Abdullah Basatlı hayatını kaybetti. Madenin sahibi olarak ise 16 yaşındaki R.T. gözaltına alındı.

Maden çöktü, sahibi 16 yaşında

Taraf gazetesinin haberine göre; Dilaver Mahallesi’ndeki kaçak maden ocağında çalışan Serdar Saka ve 17 yaşındaki Abdullah Basatlı’nın tahkimat yaptıkları sırada büyük bir gürültü duyuldu. Öncelikle grizu sanılmasına karşın, yetişen madenciler olayın bir göçük olduğunu farketti.




Kayanın altında kaldı


Tahkimat için kullanılan malzemenin kırılması sonucu meydana gelen göçükte, 600 kiloluk kaya parçası genç madenci Basatlı’nın üzerine düştü. Basatlı korkunç şekilde can verirken yanında bulunan arkadaşı Serdar Saka cesedi taşın altından çıkarmayı başardı. Kendisi de büyük tehlike atlatan Saka, adeta ezilmiş olan cesedi kömür konulan vagonla yer üstüne çıkarabildi.


Yaşadığı şoku atlattıktan sonra polise bilgi veren Serdar Saka, üzerine 600 kilogram ağırlığında dev bir kaya düşen Basatlı’yı, maden direkleriyle kayayı oynatarak çıkarttıktan sonra kalp masajı yaptığını ama talihsiz madenciyi kurtaramadığını anlattı. Olaya ilişkin çarpıcı bir gelişme ise polisleri bile şaşırttı. Ocağının sahibi olduğunu söyleyen 16 yaşındaki R.T. gözaltına alındı. Polis, ocağın sahibinin başka biri olabileceği ve R.T’nin yaşı küçük olduğundan suçu üstlenebileceği ihtimali üzerinde de duruyor.

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