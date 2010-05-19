Çöken madeni işleten 'taşeron' Trabzonspor tesisleri müteahhidi

T24 - "Ticaret sicil kaydına göre 20 milyon lira sermayesi" bulunan ve Zonguldak'ta toprak altında mahsur kalan işçileri çalıştıran taşeron firma Yapı-Tek, son dönemlerde ağırlıklı olarak devlet tarafından açılan ve değeri milyon dolarları bulan ihaleler aldı. Karadon'da çöken maden ocağının galerisini de 16 milyon dolara ihaleyle alan Yapı-Tek'in sahibi Bahri Köse aynı zamanda Trabzonspor Haluk Ulusoy tesislerinin müteahhidi ve kulübün eski yöneticisi.





Akşam gazetesi yazarlarından Çiğdem Toker'in "Taşeron firma Trabzonspor tesislerinin müteahhidi çıktı" (19 Mayıs 2010) başlığıyla kaleme aldığı yazısı şöyle:







'Taşeron firma' Trabzonspor tesislerinin müteahhidi çıktı







Karadon'da yerin 540 metre altında mahsur kalan 30 maden işçisini çalıştıran taşeron firma Yapı-Tek; sahibi ise yeni inşaat teknolojilerinin kullanıldığı Trabzonspor Haluk Ulusoy tesislerinin müteahhidi ve kulübün eski yöneticisi Bahri Köse çıktı.





Adı 'taşeron firma' olarak geçse de Yapı-Tek, son sekiz yıl içinde; devletin pek çok yatırımcı kuruluşundan, yüzlerce milyon dolarlık ihaleleri üstlenmiş, önemli altyapı projelerine imza atmış bir inşaat firması.





İşçilere mezar olan galeri inşaatı ise firmanın kendi kayıtlarına göre 16 milyon dolar bedelle, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun açtığı ihaleyle alınmış.





Galeri nasıl açıldı?





Ankara merkezli ve Ticaret Sicili kayıtlarına göre 20 milyon lira sermayesi bulunan firmanın internet sitesinde, dikkat çekici bir ayrıntı da yer alıyor. Çalışma Bakanı Ömer Çelik'in en son ekim ayında denetlendiğini açıkladığı Karadon maden ocağı, şirket sitesinde 'yapımı devam eden projeler' başlığı altında görünüyor.





Ağırlıklı olarak, hava limanı terminal binaları, hidroelektrik santralları ve gölet projelerini üstlenen Yapı-Tek'in projeleri arasında; Trabzonspor için yaptığı 'Haluk Ulusoy Kamp ve Eğitim Merkezi' öne çıkıyor. Yapı-Tek'in ortakları olan Köse kardeşlerin Türkiye Futbol Federasyonu'nun açtığı ihaleyle yaptığı bu işin bedeli ise 46 milyon dolar.





Tedbir alınmış





Firmanın internet sitesinde iş güvenliğinin sağlanması için, gerekli bütün koruyucu ve önleyici tedbirlerin alındığı belirtiliyor. Buna karşın CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ise maden ocağında 19. yüzyıl teknolojisinin kullanıldığını söylüyor.





Yapı-Tek'in merkezini arayıp önce Bahri Köse, yoksa bir yetkiliyle görüşmek istediğimizi belirttiğimizde 'Herkes olay yerinde' yanıtını aldık. Firmanın sahibine ulaşabilseydik yönelteceğimiz soruyu buradan soralım: 'Havalimanı terminali veya spor kompleksi inşaatında gösterdiğiniz özenin aynısını Karadon galerisi için gösterdiniz mi?'





Devam eden projeler





Karadon Bağlantı Galerisi 16 milyon dolar TTK



Samsun Tekkeköy Mendirek ve Tersane 22.5 milyon lira DLH



Çamlıca HES 21.5 milyon euro Akfen İnşaat



GLİ Ömerler Yer altı ocağı Galeri 45 milyon dolar TKİ



Batman Hava Meydanı terminal 29.5 milyon dolar DHMİ



TED Spor Kompleksi 38.4 milyon dolar TED Vakfı



Cevher 1, Cevher 2 HES 24 milyon dolar Özcevher Elekt. Üretim A.Ş





Biten projeler





Trabzonspor Haluk Ulusoy Tesisler 46 milyon dolar - TFF



Gölcük Kanalizasyon 36.5 milyon dolar - İller Bankası



Bekirpaşa Kalıcı Konut altyapı 19.2 milyon - İller Bankası



Trabzon Yat Limanı 15 milyon dolar - DLH



Trabzonspor Havalimanı İç Hatlar 18.9 milyon dolar - DHMİ



Dalaman Havalimanı Altyapı 975 bin dolar - DHMİ



Kurtköy Gölet inşaatı 10.2 milyon dolar - DSİ



Trabzon 4. Bölge Konutları 9.2 milyon dolar - TOKİ



Yenipazar Gölet inşaatı 3.4 milyon dolar - DSİ



Karamürsel Gölet inşaatı 3.3 milyon dolar - DSİ



Trabzon Yurtiçi Kargo 2.9 milyon dolar - Yurtiçi Kargo



29 Mayıs Hastanesi 4 milyon dolar - Diyanet Vakfı



Karadon galeri ihalesini 16 milyon dolar - TTK'dan almış





Son beş ayda meydana gelen maden kazalarından Bursa'daki Bükköy ve Balıkesir'deki Şentaş firmaları hemen ortaya çıkmasına karşın, Zonguldak'ta facianın sorumlusu, 'taşeron firma' diye geçti. Adı, iki gündür açıklanmayan 'taşeron firma', Trabzonspor tesislerinin müteahhidi Yapı-Tek firmasının sahibi Bahri Köse.





Devletin gözde müteahhidi





Yapı-Tek; DSİ, DHMİ, DLH'nin açtığı çok sayıda havalimanı terminal, gölet ve sulama projeleri ihalelerini kazanmış. 20 milyon lira sermayeli Ankara merkezli şirketin sahibi Köse, 2002-2003 döneminde Trabzonspor Başkan Yardımcılığı yaptı.

