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Çöken madeni işleten 'taşeron' Trabzonspor tesisleri müteahhidi

Zonguldak'taki Karadon maden ocağında çöken galerinini ihalesini alan Yapı-Tek'in sermayesi 20 milyon lira.

19 Mayıs 2010 03:00

T24 - "Ticaret sicil kaydına göre 20 milyon lira sermayesi" bulunan ve Zonguldak'ta toprak altında mahsur kalan işçileri çalıştıran taşeron firma Yapı-Tek, son dönemlerde ağırlıklı olarak devlet tarafından açılan ve değeri milyon dolarları bulan ihaleler aldı. Karadon'da çöken maden ocağının galerisini de 16 milyon dolara ihaleyle alan Yapı-Tek'in sahibi Bahri Köse aynı zamanda Trabzonspor Haluk Ulusoy tesislerinin müteahhidi ve kulübün eski yöneticisi.


Akşam gazetesi yazarlarından Çiğdem Toker'in "Taşeron firma Trabzonspor tesislerinin müteahhidi çıktı" (19 Mayıs 2010) başlığıyla kaleme aldığı yazısı şöyle:



'Taşeron firma' Trabzonspor tesislerinin müteahhidi çıktı



Karadon'da yerin 540 metre altında mahsur kalan 30 maden işçisini çalıştıran taşeron firma Yapı-Tek; sahibi ise yeni inşaat teknolojilerinin kullanıldığı Trabzonspor Haluk Ulusoy tesislerinin müteahhidi ve kulübün eski yöneticisi Bahri Köse çıktı.


Adı 'taşeron firma' olarak geçse de Yapı-Tek, son sekiz yıl içinde; devletin pek çok yatırımcı kuruluşundan, yüzlerce milyon dolarlık ihaleleri üstlenmiş, önemli altyapı projelerine imza atmış bir inşaat firması.


İşçilere mezar olan galeri inşaatı ise firmanın kendi kayıtlarına göre 16 milyon dolar bedelle, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun açtığı ihaleyle alınmış.


Galeri nasıl açıldı?


Ankara merkezli ve Ticaret Sicili kayıtlarına göre 20 milyon lira sermayesi bulunan firmanın internet sitesinde, dikkat çekici bir ayrıntı da yer alıyor. Çalışma Bakanı Ömer Çelik'in en son ekim ayında denetlendiğini açıkladığı Karadon maden ocağı, şirket sitesinde  'yapımı devam eden projeler' başlığı altında görünüyor. 


Ağırlıklı olarak, hava limanı terminal binaları, hidroelektrik santralları ve gölet projelerini üstlenen Yapı-Tek'in projeleri arasında; Trabzonspor için yaptığı 'Haluk Ulusoy Kamp ve Eğitim Merkezi' öne çıkıyor. Yapı-Tek'in ortakları olan Köse kardeşlerin Türkiye Futbol Federasyonu'nun açtığı ihaleyle yaptığı bu işin bedeli ise 46 milyon dolar.


Tedbir alınmış


Firmanın internet sitesinde iş güvenliğinin sağlanması için, gerekli bütün koruyucu ve önleyici tedbirlerin alındığı belirtiliyor. Buna karşın CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ise maden ocağında 19. yüzyıl teknolojisinin kullanıldığını söylüyor.


Yapı-Tek'in merkezini arayıp önce Bahri Köse, yoksa bir yetkiliyle görüşmek istediğimizi belirttiğimizde 'Herkes olay yerinde' yanıtını aldık. Firmanın sahibine ulaşabilseydik yönelteceğimiz soruyu buradan soralım: 'Havalimanı terminali veya spor kompleksi inşaatında gösterdiğiniz özenin aynısını Karadon galerisi için gösterdiniz mi?'


Devam eden projeler


Karadon Bağlantı Galerisi  16  milyon dolar TTK

Samsun Tekkeköy Mendirek ve Tersane 22.5 milyon lira  DLH

Çamlıca HES 21.5 milyon euro Akfen İnşaat

GLİ Ömerler Yer altı ocağı Galeri 45 milyon dolar  TKİ

Batman Hava Meydanı terminal  29.5 milyon dolar  DHMİ

TED Spor Kompleksi   38.4 milyon dolar  TED Vakfı

Cevher 1, Cevher 2 HES  24 milyon dolar Özcevher Elekt. Üretim A.Ş


Biten projeler


Trabzonspor Haluk Ulusoy Tesisler 46  milyon dolar - TFF

Gölcük Kanalizasyon 36.5 milyon dolar - İller Bankası

Bekirpaşa Kalıcı Konut altyapı 19.2 milyon - İller Bankası

Trabzon Yat Limanı 15 milyon dolar - DLH

Trabzonspor Havalimanı İç Hatlar 18.9 milyon dolar - DHMİ

Dalaman Havalimanı Altyapı  975 bin dolar - DHMİ

Kurtköy Gölet inşaatı 10.2 milyon dolar - DSİ

Trabzon 4. Bölge Konutları   9.2 milyon dolar - TOKİ

Yenipazar Gölet inşaatı  3.4 milyon dolar - DSİ

Karamürsel Gölet inşaatı  3.3 milyon dolar - DSİ

Trabzon Yurtiçi Kargo 2.9 milyon dolar - Yurtiçi Kargo

29 Mayıs Hastanesi  4 milyon dolar - Diyanet Vakfı

Karadon galeri ihalesini 16 milyon dolar -  TTK'dan almış


Son beş ayda meydana gelen maden kazalarından Bursa'daki Bükköy ve Balıkesir'deki Şentaş firmaları hemen ortaya çıkmasına karşın, Zonguldak'ta facianın sorumlusu, 'taşeron firma' diye geçti. Adı, iki gündür açıklanmayan 'taşeron firma', Trabzonspor tesislerinin müteahhidi Yapı-Tek firmasının sahibi Bahri Köse.


Devletin gözde müteahhidi


Yapı-Tek; DSİ, DHMİ, DLH'nin açtığı çok sayıda havalimanı terminal, gölet ve sulama projeleri ihalelerini kazanmış. 20 milyon lira sermayeli Ankara merkezli şirketin sahibi Köse, 2002-2003 döneminde Trabzonspor Başkan Yardımcılığı yaptı.

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