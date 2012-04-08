Çöken köprüden düşüp kaybolan 15 cana 'su'dan bahane

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik’le Çaycuma Belediye Başkanı Suat Gülşen, debisi yüksek su, köprü ayaklarını aşındırdığı için köprünün çöktüğünü söyledi.

Milliyet'in haberine göre, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi girişindeki köprünün çökmesiyle Filyos Çayı’na düşen minibüsteki 10 kişi ile o sırada yaya olarak köprüden geçmekte olan ve çaya düşerek kaybolan 5 kişiyi aramaya devam ediliyor. Kayıp yakınları, helikopterin havadan destek verdiği arama çalışmalarını gözyaşları içinde izliyor.

1951’de yaptırılan 255 metre uzunluğundaki Çaycuma Köprüsü’nün 48 metrelik bölümü önceki gün saat 15.30 sıralarında çöktü. O sırada köprüden geçen Suat Özcan yönetimindeki 67 ZR 077 plakalı otomobil ile İsmail Örenbaş yönetimindeki yolcu minibüsü ve yürüyen 5 kişi, alttan geçen Filyos Çayı’na düştü. Çayda sürüklenen otomobildeki 2 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp kıyıya yüzerek kurtuldu.

Havadan ve karadan arama

İlçeden Yolgeçen köyüne giden ve aralarında Çaycuma Belediye Başkanı AK Parti’li Mithat Gülşen’in babası Kemal Gülşen ve yeğeni Akdeniz Üniversitesi Ekonometri öğrencisi olan Sezgin Gülşen’in de bulunduğu minibüsteki 10 kişi ile diğer 5 kişi için arama başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü dalış ekibi, su seviyesinin yüksek, akıntının da yoğun olması nedeniyle dalış yapamadı. Bu nedenle minibüsün yeri belirlenemedi.

Aramalar, kayıp kişilerin sürüklenmiş olabileceği ihtimaline karşı gece saatlerine kadar Filyos Çayı’nın kenarlarında ve sığ bölümlerinde sürdürüldü, ancak sonuç alınamadı. Karadan yapılan aramalara gece ara verilirken, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden istenen helikopter, gece projektörlerle çay üzerinde tarama yaptı.

Kurtarma ekipleri, dün sabah aramalara Karadeniz’e kadar olan 20 kilometrelik bölümde yeniden başladı. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Güngör, helikopterin gece boyunca yaptığı aramalardan bir sonuç alınamadığını söyledi. Suyun debisinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Ahmet Güngör şu bilgileri verdi:

‘Debi yüksek, dalınamıyor’

“Gece suyun debisi yine çok artmış. Köprünün ayaklarındaki tablalar sürüklenmiş. çalışmalar devam edecek. Ancak bu suya dalış yapamıyoruz. Dalış imkanı sıfır, çünkü tehlikeli. Su seviyesinin düşmesini bekleyeceğiz. Ayrıca dalsak da şu anda suda görüş sıfır. Hiçbir şey göremeyiz. Çayda derinlik bazı bölgelerde 5, bazı bölgelerde 8 metre. Minibüs, köprünün altında da olabilir. Ancak biz sürüklendiğini düşünüyoruz. Onun içinde denize kadar çay boyunca aramalarımızı sürdürüyoruz.”

Güngör, köprünün çöken bölümünün, çok ağır olduğu için vinçle kaldırılamadığını, ayrıca kaldırma sırasında köprünün sağlam bölümüne de zarar verebileceğinin belirtildiği söyledi.

Kayıp yakınları tepkili

Arama çalışmaları sürerken, kayıp yakınları da sabah saatlerinden itibaren köprünün çevresinde toplandı. Bazı kayıp yakınları, köprünün üzerine çıkarak çöken bölüme bakarken gözyaşlarına boğuldu. Kayıp yakınlarından bazıları, arama çalışmalarının yetersizliğinden yakınırken, görevlilere tepki gösterdi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, köprünün üzerindeki kayıp yakınlarını uzaklaştırdı. Köprünün alt bölümünde ve çayın kenarında toplanan kayıp yakınları, gözyaşları içinde çalışmaları izlemeyi sürdürüyor

Kayıplar



Minibüs sürücüsü: İsmail Örenbaş

Yolcular: Mehmet Başören, Meryem Başören, Tahir Özkafa, Kadın Saraç, Serdar Saraç, Aziz Gülşen, Kemal Gülşen, Sezgin Gülşen, Alim Başören Yayalar: Hayriye Güner, Nazife Kabuk, Veli Kaya, Necati Azaklıoğlu, Ali Rıza Kaya.

Suyun hızını kesmek için çalışma yapılmış

Belediye’nin internet sitesinde, Çaycuma Köprüsü’yle ilgili yapılanlar ve hazırlanan projelerle ilgili haberler yer aldı. Bu haberlere göre, Çaycuma Belediyesi ile Karayolları 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün, köprünün ayaklarının hızlı akan sudan zarar görmemesi için ortak çalışma yapıldı. Varılan anlaşmayla 2009 yılında Karayolları 15’inci Bölge Müdürlüğü’nce, Çaycuma Köprüsü’nün bulunduğu alanda, suyun hızını kesmek için kaya parçalarından oluşan sedde inşası için ihale edildi. Gülşen’in sitede teşekkür ettiği çalışma 2011’de tamamlandı.

Bakan: Hepimizi güldürecek sonuç umut ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, köprü faciası üzerine, olayda babası ile yeğenini kaybeden ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan Çaycuma Belediye başkanı Mithat Gülşen’i ziyaret etti. Bakan Çelik, ziyaretten sonra Devlet Hastanesi çıkışında yaptığı açıklamada, köprünün çökmesinin hemen ardından bölgede çalışmalara başlandığını, arama çalışmalarına devletin tüm kurumlarının katıldığını, nehrin helikopterle de üstten tarandığını belirtti.

Çöken köprüyle ilgili bilgi veren Çelik, “Söz konusu yerde 2 köprü var, birisi 6-7 yaşında, diğeri 60 yaşında. Eski olan çökmüş. Aslında dışarıdan bakıldığında her ikisi de sağlıklı hizmet sunan iki köprü görünümünde ama 0bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle nehrin debisi çok yükselmiş, yaklaşık 5 metreyi bulmuş, çok kuvvetli akıyor. Maalesef bu olayla karşı karşıya kaldık. Ekipler bütün nehri tarıyor. Köprünün ana gövdesinin çöktüğü yerin kaldırılmasıyla ilgili büyük bir gayret var. Oradaki fiziki şartlar bu çalışmayı zorlaştırıyor. Şu anda haber alınamayan 15 kişi var. Akıbetleriyle ilgili inşallah olumsuz bir haber almayız. Çalışmalar devam ediyor. Ve neticesinde inşallah hepimizin yüzünü güldürecek bir sonuç almayı umut ediyoruz.”