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Çöken gecekondunun 20 metrekarelik odasında 6 kişi yaşıyor: Korku içindeyiz

"Her an çatı üzerimize çökecek diye korku içindeyiz"

28 Ağustos 2017 10:13

Çorlu'da fabrikalarda işçilik yapan ve bir yıldır işsiz olan Murat Keskinler ve 5 kişilik ailesinin yaşadıkları gecekondunun bir odasının çatısı çöktü, diğer odasında da çökme tehlikesi bulunuyor. Şimdi 20 metrekarelik bir odada yaşam mücadelesi veren 6 kişilik bu aile ölüm tehlikesine karşın gidecek yerleri olmadığı için bu evde yaşamak zorunda.

Çorlu'da fabrikalarda işçilik yapan ve bir yıldır işsiz olan Murat Keskinler, eşi Fehime, çocukları ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Sülbiye, ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Emirhan, konuşma bozukluğu nedeniyle özel rehabilitasyon merkezine giden 4 yaşındaki Halil İbrahim ve kayınvalidesi Gülümser Özmen ile birlikte yaşıyor.

Mahalle halkının destek olduğu aile fertleri, yaz mevsiminde havaların iyi olması nedeniyle idare ettiklerini ancak kışın kar ve dondurucu soğuk havalarda ne yapacaklarını bilmediklerini söylüyor.

Eşinin annesi Gülümser Özmen'in kızları Sülbiye ile bir süreliğine Edirne'deki yakınlarının yanına gitmek zorunda kaldığını belirten baba Keskinler, şöyle dedi:

"Evin bir tarafı çöktü, diğer odanın çatısı da çökme tehlikesi var. Üç çocuk eşim ben birde kayınvalidem 6 kişi aynı odada kalıyoruz. Her an çatı üzerimize çökecek diye korku içindeyiz. Yağmur yağdığı zaman içerisi su oluyor. Çocuklar okula başlayacaklar. Evin çökmesinde korktuğum için çocukları yalnız bırakamıyorum. İş arıyorum bulursam da  çalışmak istiyorum."

"Gece olmasını hiç istemiyorum"

Evlerinin yıkılmasından dolayı altında kalmaktan korkuttuklarını belirten Fehime Keskinler, "Ev yıkılıyor, altında kalabiliriz. Korku içindeyiz ama gidecek yerimiz yok. Gece olmasını hiç istemiyorum" dedi. 

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