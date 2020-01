Çöken gecekondunun 20 metrekarelik odasında 6 kişi yaşıyor

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde işsiz, 47 yaşındaki Murat Keskinler, eşi 3 çocuğu ve kayınvalidesi ile bir odasının çatısı çöken, bir odası da çökme tehlikesi bulunan gecekondunun 20 metrekarelik odasında yaşam mücadelesi veriyor. Keskinler, ölüm tehlikesine karşın gidecek yerleri olmadığı için evde yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Çorlu\'da fabrikalarda işçilik yapan ve bir yıldır işsiz olan Murat Keskinler\'in, ilçenin Hıdırağa Mahallesi Sarıtaş Sokak\'ta 6 nüfus yaşadıkları gecekonduda her an ölüm tehlikesi altında olduklarını söyledi. Büyük bölümü çöken gecekonduda tek odada Murat Keskinler eşi Fehime, çocukları ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Sülbiye, ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Emirhan, konuşma bozukluğu nedeniyle özel rehabilitasyon merkezine giden 4 yaşındaki Halil İbrahim ve kayınvalidesi Gülümser Özmen ile birlikte yaşıyor.

Çökmeler nedeniyle evinde 20 metrekarelik tek odasında yaşamak zorunda kalan aileye mahalle sakinleri destek oluyor. Yaz mevsiminde havaların iyi olması nedeniyle idare ettiklerini söyleyen Murat Keskinler, kışın kar ve dondurucu soğuk havalarda ne yapacaklarını bilmediklerini anlattı. Kayınvalidesi Gülümser Özmen\'in kızları Sülbiye ile bir süreliğine Edirne\'deki yakınlarının yanına gitmek zorunda kaldığını belirten baba Keskinler, şöyle dedi:

\"Evin bir tarafı çöktü, diğer odanın çatısı da çökme tehlikesi var. Üç çocuk eşim ben birde kayınvalidem 6 kişi aynı odada kalıyoruz. Her an çatı üzerimize çökecek diye korku içindeyiz. Yağmur yağdığı zaman içerisi su oluyor. Çocuklar okula başlayacaklar. Evin çökmesinde korktuğum için çocukları yalnız bırakamıyorum. İş arıyorum bulursam da çalışmak istiyorum.\"

\"GECE OLMASINI İSTEMİYORUZ\"

Evlerinin yıkılmasından dolayı altında kalmaktan korkuttuklarını belirten Fehime Keskinler, \"Ev yıkılıyor, altında kalabiliriz. Korku içindeyiz ama gidecek yerimiz yok. Gece olmasını hiç istemiyorum\" dedi.

