-ÇÖKEN DUVARIN ALTINDA CAN VERDİLER SİVAS (A.A) - 08.06.2011 - Sivas'ın Suşehri ilçesinde örülen taş duvarın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 işçi, yaşamını yitirdi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçük Güzel köyünde, besi ahırı inşaatının yanında örülen yaklaşık 10 metre yüksekliğinde, 150 metre uzunluğundaki taş duvarın çökmesi sonucu, burada çalışan işçilerden 3'ü enkaz altında kaldı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucu kimlikleri henüz öğrenilemeyen 3 işçinin cesetleri göçük altından çıkarıldı.