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Dünya

Çöken binada ölü sayısı 11'e çıktı BEYRUT (A.A)

16 Ocak 2012 12:30

-Çöken binada ölü sayısı 11'e çıktı BEYRUT (A.A) - 16.01.2012 - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 11'e çıktı. Lübnan Kızılhaç'ından George Kennane, Hıristiyanların yoğun olarak yaşadığı Eşrefiye mahallesinde dün 6 katlı binanın tamamen çökmesi sonucu 11 kişinin öldüğünü belirterek, enkazdan 12 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını belirtti Arama kurtarma çalışmalarının bugün de devam ettiği açıklandı. Lübnan Ulusal Enformasyon Kurumu da son günlerde aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören eski binada Lübnanlı, Sudanlı ve Mısırlıların kaldığını bildirdi. Görgü tanıkları binada onlarca kişinin yaşadığını belirtirken, enkaz altında kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor. Dün yapılan açıklamada binanın çökmesi sonucu 15 yaşındaki bir çocuğun öldüğü, 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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