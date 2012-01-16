T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çöken binada ölenlerin sayısı 19'a yükseldi BEYRUT (A.A.)

16 Ocak 2012 16:49

-Çöken binada ölenlerin sayısı 19'a yükseldi BEYRUT (A.A.) - 16.02.2012 - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün gece eski bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın verdiği habere göre, Beyrut'un Eşrefiye semtinde bulunan 6 katlı binanın dün gece çökmesinden sonra ölen 5 Lübnan, 8 Sudan, 1 Mısır, 2 Ürdün ve 1 Filipinler vatandaşının kimliği belirlendi. Diğer kişilerin ise kimlikleri araştırılıyor. Yıkılan binanın enkazından bu sabaha karşı çıkarılan 11 kişinin tedavilerinin çeşitli hastanelerde sürdüğü belirtiliyor. Yetkililer, 15 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı. Lübnan Başbakanı Necip Mikati ise, bir komite kurularak binanın yıkılmasıyla ilgili araştırma yapılmasını istedi. Lübnan yetkilileri, binadan kurtarılan vatandaşlar için, gereken barınma ihtiyaçlarının sağlanacağını açıkladı. Lübnan LBC televizyonuna konuşan bir görgü tanığı ise, yılbaşı gecesi binadan büyük bir patlama sesi geldiğini ve taşıyıcı kolonlardan birinin zarar gördüğünü iddia etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24