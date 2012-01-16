-Çöken binada ölenlerin sayısı 19'a yükseldi BEYRUT (A.A.) - 16.02.2012 - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün gece eski bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın verdiği habere göre, Beyrut'un Eşrefiye semtinde bulunan 6 katlı binanın dün gece çökmesinden sonra ölen 5 Lübnan, 8 Sudan, 1 Mısır, 2 Ürdün ve 1 Filipinler vatandaşının kimliği belirlendi. Diğer kişilerin ise kimlikleri araştırılıyor. Yıkılan binanın enkazından bu sabaha karşı çıkarılan 11 kişinin tedavilerinin çeşitli hastanelerde sürdüğü belirtiliyor. Yetkililer, 15 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı. Lübnan Başbakanı Necip Mikati ise, bir komite kurularak binanın yıkılmasıyla ilgili araştırma yapılmasını istedi. Lübnan yetkilileri, binadan kurtarılan vatandaşlar için, gereken barınma ihtiyaçlarının sağlanacağını açıkladı. Lübnan LBC televizyonuna konuşan bir görgü tanığı ise, yılbaşı gecesi binadan büyük bir patlama sesi geldiğini ve taşıyıcı kolonlardan birinin zarar gördüğünü iddia etti.