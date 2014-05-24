Çöken apartmanda en az 400 kişi öldü

Kuzey Kore'de 13 Mayıs'ta çöken 23 katlı apartmanda 400'den fazla kişinin can verdiği ortaya çıktı.

Güney Kore'de yayımlanan Chosun İlbo gazetesine göre, Pyongyang'da çöken 23 katlı apartmanda 400 ila 490 kişi hayatını kaybetti.

Gazetenin Pyongyang'daki kaynaklarına dayanarak aktardığı haberde, 92 daireli binanın akşam saat 5 civarında çöktüğü, bu sebeple kurbanların çoğunluğunu yaşlılarla okuldan dönen çocukların oluşturduğu belirtildi.

Gazete ayrıca, söz konusu binada varlıklı sayılabilecek tüccarlarla ve İşçi Partisi üyelerinin oturduğunu iddia etti.

Kuzey Kore rejimi, faciayı olaydan 5 gün sonra duyurmuş ve halktan resmi özür dilemişti.