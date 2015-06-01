Çöken alışveriş merkezinin sahibine ve 10'dan fazla hükümet yetkilisine cinayet suçlaması!

Bangladeş polisi 2013 yılında çökerek 1100'den fazla insanın ölümüne yol açan alışveriş merkezi Rana Plaza'nın sahibini cinayet işlemekle itham etti.

Cinayet işlemekle suçlanan 42 kişi arasında Sohel Rana'nın yanı sıra, 10'dan fazla hükümet yetkilisi yer alıyor.

Sanıklar Rana Plaza'nın çöküşünden bir gün önce işçilerin binaya sokulmaması yönündeki uyarıları dikkate almamakla suçlanıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Rana Plaza'nın çökmesi, Bangladeş tarihindeki en kötü sanayi felaketiydi ve imalat sektöründe küresel düzeydeki uygulamaların eleştirilmesine yol açmıştı.

Olayla ilgili olarak suçlanan ve aralarında alışveriş merkezindeki fabrikaların sahiplerinin de bulunduğu kişilere , önce ölüme sebebiyet verme suçlaması yöneltilmişti.

Ancak olayın büyüklüğü dikkate alınarak suçlamalar cinayet kapsamına alındı. Sanıklar mahkum olursa, idam cezasına çarptırılabilir.

Olayı soruşturan yetkililerin başında yer alan Bijoy Krishna Kar, daha sonraki hukuki aşamaların kararlaştırılması için mahkemenin 28 Haziran'da toplanacağını söyledi.