-ÇOK SEVİYOR DİYE ELMA BAHÇESİNE GÖMMÜŞ KONYA (A.A) - 21.05.2011 - Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan 23 yaşındaki kadının, sevgilisi tarafından suda boğularak öldürüldükten sonra gömüldüğü belirlendi. Ebru Erdoğan'ın (23) 6 Temmuz 2009'da ortadan kaybolmasının ardından, babası Mehmet Erdoğan, bir gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kadının bulunabilmesi için soruşturma başlattı. Gideceği yerler araştırılan Erdoğan ile ilgili resmi kurumlarla yazışmalar yapıldı, son görüştüğü kişiler tespit edildi. Her yerde aranan ve rahatsızlığı nedeniyle zaman zaman hastaneye giden Erdoğan'ın kayıp müracaatından sonra hiçbir hastaneye başvurmuş olmaması ve banka hesaplarında da herhangi bir hareketlilik olmadığının tespit edilmesi üzerine cinayet dedektifleri, genç kadının öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durmaya başladı. Ebru Erdoğan'ın en son görüştüğü kişiler arasında olan sevgilisi olduğu iddia edilen Abdullah O. (25) cinayet ekipleri tarafından takibe alındı. Abdullah O'nun genç kadının kaybolmasının ardından birkaç adli olaya karıştığı, çevresine agresif davranışlarda bulunduğu ve ailesiyle tartışmalar yaşadığı tespit edildi. İfadesine başvurulan Abdullah O, polise sürekli çelişkili ifadeler vermesi rağmen delillerin tam toplanmamış olmasına nedeniyle serbest bırakıldı. -ELMAYI ÇOK SEVDİĞİ İÇİN BAHÇEYE GÖMMÜŞ- Tüm ayrıntıları gözden geçiren ve hiçbir delili atlamamaya çalışan dedektifler, çalışmanın tamamlanmasıyla takip edilen şüpheli Abdullah O'yu gözaltına aldı. Abdullah O'nun gösterdiği Kesecik köyündeki elma bahçesinde genç kadının toprağa gömülü cesedine ulaşıldı. Erdoğan'ın cesedi, Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Abdullah O'nun ifadesinde, ''Olaydan bir gün önce sevgilim olan Ebru Erdoğan ile birlikte kaçmaya karar verdik. Ebru'yu babamın bulunduğu eve getirdim. Ancak ailem Ebru'yu istemedi. Bunun üzerine evden araçla çıktık. Beyşehir yolu üzerinde ayrılmak istediğim Ebru bana hakaret etti. Ben de onu dövdüm. Sonra sürükleyerek yol kenarındaki suyun yanına gittim. Başını suyun içine sokarak boğdum. Öldüğünü anlayınca cesedi aracın bagajına koyarak gömmeye karar verdim'' dediği öğrenildi. Elmayı çok seven Ebru Erdoğan'ın cesedini, zaman zaman buluştukları elma bahçesine götürdüğünü anlatan Abdullah O, Erdoğan'ı iki ağacın arasına gömdüğünü söylediği bildirildi.