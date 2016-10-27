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Ekonomi
Deutsche Welle

Çok sayıda Twitter çalışanı işten çıkarılacak

Dünya genelinde en popüler sosyal paylaşım sitelerinden biri olan Twitter büyüme zorluğu yaşıyor. Şirket bu nedenle çalışan sayısını azaltma kararı aldı

27 Ekim 2016 19:59

Merkezi Kaliforniya’da bulunan kısa mesaj hizmet şirketi Twitter çalışan sayısında büyük çapta azaltmaya gideceğini ilan etti. İşletmeden yapılan açıklamada dünya çapında Twitter için çalışan personelin yüzde 9’unun işine son verileceği bildirildi.

 

300 kişinin işine son verileceği bildirilmişti

 

Amerikan medyası Twitter‘in öncelikli olarak 300 çalışanının işine son vereceğini haber vermişti. İşletmede şu an çalışan sayısı 3 bin 860 dolayında. Son dönemde iyice yıpranmış durumdaki işletmenin yönetim kurulu başkanlığına geçen yıl Twitter’in kurucuları arasında olan Jack Dorsey’in yeniden gelmesiyle personelin yüzde 8’inin işine son verilmişti.

Twitter’dan yapılan açıklamada üç aylık yaz döneminde işletmenin cirosunda sadece yüzde 8 oranında artış yaşandığı ve gelirlerin 616 milyon dolara yükseldiği kaydedildi. Bu yılın ilkbahar aylarında ciroda yüzde 20’lik bir artış yaşanmış, geçen yıl ise artış yüzde 58‘ler civarında seyretmişti.

 

Rakip Instagram ve Snapchat Twitter'i zorluyor

 

Instagram ve Snapchat gibi rakip diğer online iletişim ağlarının Twitter üzerindeki baskısının gittikçe artmasının bu sonuç üzerinde etkili olduğuna işaret ediliyor.

Twitter‘in kullanıcı sayısının son üç ayda hafif bir artış göstererek 317 milyona yükseldiği, bu sayı bu yılın ikinci çeyreğinde 313 milyon olarak saptanmıştı.Twitter ayrıca maddi kayıplarla da uğraşıyor. İşletmenin gelirlerinde beşte bir kayıp yaşandığı, bunun da yaklaşık 103 milyon dolara denk düştüğü belirtiliyor.

Tüm olumsuz gidişata rağmen personelde azaltmaya gidileceği haberi yatırıkmcıya olumlu etki yapmışa benziyor. ABD’de borsaların kapanışı öncesinde Twitter hisse senetlerinde yüzde 4 kadar bir artış kaydedildi. Ancak önceki 12 ay içinde Twitter kurları yüzde 45 dolayında kayba uğramıştı.

Son dönemlerde Twitter'in satılacağına ilişkin çıkan söylentiler ise doğrulanmadı. Salesforce, Google ve Disney'in Twitter'i satın almak istediği yönünde spekülasyonlar ortaya atılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa/ÇA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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