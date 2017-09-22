Çok sayıda öğrenci Barcelona Üniversitesi'nde eylem yapıyor

1 Ekim'de yapılması planlanan ve İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilen Katalonya'nın bağımsızlık referandumuyla ilgili tansiyonun yüksek olduğu Barcelona'da, öğrenciler Barcelona Üniversitesi'ninde eylem yapıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, Barcelona'da öğle saatlerinde çok sayıda öğrenci sloganlar atarak ellerindeki dövizlerle birlikte Barcelona Üniversitesi'ne girdi. İçeride öğrenciler bir yandan referandum ve Katalonya'yla ilgili sloganlar atarken birkaç gün önce tutuklanan 14 Katalan politikacının da serbest bırakılmasını istiyor.

İspanya hükümeti Katalonya özerk yönetiminin 1 Ekim'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna karşı çıkıyor.

Çarşamba günü İspanyol polisinin Katalan hükümet binalarına yaptığı baskınla Ekonomi Bakan Yardımcısı Jose Maria Jove dahil olmak üzere 12 kişiyi gözaltına almasının ardından Barselona'da başlayan protestolar devam ediyor.

Katalonya özerk yönetiminin lider Carles Puigdemont bir video mesaj yayınlayarak bağımsızlık referandumunun tüm yasal engellere ve polis operasyonlarına karşın 1 Ekim'de yapılacağını söyledi.

Madrid yönetimi ise Katalan yetkilileri 'yasadışı' ilan edilen referandumdan vazgeçmeye çağırıyor. Referandumu engellemek yönündeki çabaları ana muhalefetten de destek alan Rajoy, referandumdan vazgeçilmemesi durumunda Katalan liderlerin büyük bir zararla karşılacağı yönünde uyarılarda bulundu.