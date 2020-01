"Çok sayıda çocuk İncirlik'teki ABD askerlerine satıldı" iddiasına soruşturma

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, bir dönem Adana İncirlik Hava Üssü'nde çalışan ABD'li askerlere bebek satıldığı iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı.

25 yaşındaki Seçil 7 yaşındayken, kardeşi 24 yaşındaki Hatice ise 3 yaşındayken aileleri tarafından İncirlik Hava Üssü'ndeki 39'uncu Kanat Komutanlığı'nda görevli 2 ABD'li subaya evlatlık verildi. Hatice'nin ismi Michelle Salery, Seçil'in ise Britanny Louisse Quillen olarak değiştirildi. Kendilerine evlatlık alındıklarının bildirilmesinin ardından önce birbirini bulan kardeşler, Türkiye'deki ailelerine ulaşmak için çaba sarf etti. Hatice ve Seçil, katıldıkları bir televizyon programında Türkiye'deki kardeşleri ve annesiyle de bir araya geldi. Televizyon kanalında yayınlanan görüntüler üzerine Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 2 kardeş, ifade vermek için Adana'ya geldi. Emniyet Müdürlüğü'nde bildikleri ve yaşadıklarını anlatan Hatice ve Seçil, işlemlerinin ardından İstanbul'a döndü. 15 kardeş olduklarını ve 2 erkek kardeşlerinin de evlatlık verildiği öğrenen kız kardeşler, şimdi onları arıyor.

İfade verdiler

Merkez Park'ı gezen ve şu an ABD'de hasta bakıcılığı yapan Hatice, ailesi çok fakir olduğu için üste görevli ABD'li bir yüzbaşına evlatlık verildiğini öğrendiğini söyledi. Genç kadın, "Ailem bana evlatlık olduğumu söylediğinde çok üzgündüm. Her zaman ailemi bulmak istiyordum. Gerçek evimde olmak istiyordum, ailemle bir arada olmak istiyordum. Şu an onları buldum ve onlarla bağlantıda olmak çok güzel. Hepimiz birbirimize benziyor ve aynıyız. İngilizce konuşuyorum ama Türk'üm. Adana veya başka neredeyse diğer 2 erkek kardeşimizi arıyoruz" dedi.



"Adana'da yaşamayı çok istiyorum"



ABD'de masaj terapisti olarak çalışan Seçil Berberoğlu da 2 yıl önce Türkiye'den evlatlık verildiğini öğrendiğini belirterek şunları söyledi:



"Ailemi bulduktan sonra benim evlatlık verilmeme aracı olan kişinin avukat E.K. olduğunu öğrendim. Ailem var, oğlum var. Onlarla birlikte yaşıyorum, her şey çok güzel gidiyor ama hiçbir şey Türkiye'deki gibi değil sanırım. Biyolojik ailemi buldum, görüşüyoruz. Kayıp 2 kardeşimiz için hem biz hem bizi büyüten aileler ve biyolojik ailemiz yoğun mücadele veriyoruz. ABD'de sonradan birbirimizi bulduğumuz kız kardeşimle ve aileleriyle birlikte çocuklarımızı büyütüyoruz. En önemlisi bir gün hayatımı Adana'da kurup yaşamayı çok istiyorum."