'Önemli devlet adamlarının kendilerini küçük düşürdüğü mektuplar var'

Çankaya Köşkü arşivlerini yeniden düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen, arşivde tanık olduğu bazı belgelerin kendisini çok şaşırttığını belirterek "İsim vermek itemiyorum ama arşivde çok önemli devlet adamlarının kendilerini inanılmaz derecede küçük düşürdüğü mektuplar var. Türkiye ne ise arşiv de odur" dedi.



Yeni Şafak gazetesinden Burcu Bulut’a konuşan İsen, yakında ‘gizli’ ibaresi olmayan belgelerin internet ortamında yayınlanacağını söyledi.



Burcu Bulut’un İsen’le yaptığı söyleşinin ilgili kısmı şöyle:



Bir kültür adamı olarak, Çankaya'daki arşivin ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Açıkçası buraya geldiğimde arşivi hakikaten çok sıradan buldum. Eserler bildiğiniz çelik raflarda sergileniyordu. İlk olarak arşiv için çok iyi bir ortam hazırladık. Çünkü arşiv malzemesinin yangına, aşırı kuruluğa ve neme karşı korunması gerekir. Bütün bunların var olduğu bir ortam oluşturduk. Çelik dolaplardan oluşan bir sistem meydana getirdik. Cumhuriyetin ilk yıllarına ait yıpranmış ve eski harfli metinleri TÜBİTAK ile bir anlaşma yaparak dijital ortama aktardık. Yakında gizli özelliği taşımayan belgelerin tamamını web ortamından yayınlayacağız. Arşiv silbaştan elden geçti. Ayrıca şunu da belirtmek isterim.



Teşekkür ettiler

Meclis Araştırma Komisyonu'na en çok belge-bilgi yardımını da biz yaptık. Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Çubukçu bize özellikle çok teşekkür etti ve 'Sizin belgeleriniz sayesinde, önümüzü gördük ve diğer kurumlarla ilişkilerimizi yönlendirdik' dedi. Arşiv bu nedenle önem verdiğimiz bir kurum. Artık samanlıkta iğne aramak yok. Ne arıyorsanız elinizle koymuş gibi rahatlıkla buluyorsunuz.



İsim vermek istemiyorum ama arşivde çok önemli devlet adamlarının, kendilerini inanılmaz derecede küçük düşürdüğü mektuplar, birbirlerini şikâyetleri var. Türkiye ne ise arşiv de odur.

