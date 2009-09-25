T24 LogoT24 Logo
Spor

Çok önemli bir galibiyet aldık!

Chiappini, 3-0'lık Fransa galibiyetinin ardından çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

25 Eylül 2009 03:00

26. Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda, A Milli Takım Antrenörü Alessandro Chiappini, 3-0'lık Fransa galibiyetinin ardından çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Maçın ardından yapılan basın toplantısında genç bir takım oldukları için ilk karşılaşmanın büyük önem taşıdığını ifade eden İtalyan çalıştırıcı, ilk maçtan galibiyetle ayrılmanın şampiyonanın kalan kısmı için motivasyon sağlayacağını ifade ederek, ''Oyuncularımı kutluyorum. Çok önemli bir galibiyet aldık. Şimdi yarınki maçımıza odaklandık'' diye konuştu.

Fransa Milli Takım Antrenörü Fabrice Vial ise ilk set iyi oynadıklarını, ancak bu oyunu uzun süre devam ettiremediklerini söyledi. İkinci setten itibaren Türkiye'nin oyununa cevap veremediklerini kaydeden Vial, ''Türkiye, çok iyi servis atıp, çok iyi organize oldu. 2. sette Türkiye'ye cevap veremedik ve oyundan silindik'' ifadesini kullandı.





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24