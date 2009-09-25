26. Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda, A Milli Takım Antrenörü Alessandro Chiappini, 3-0'lık Fransa galibiyetinin ardından çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Maçın ardından yapılan basın toplantısında genç bir takım oldukları için ilk karşılaşmanın büyük önem taşıdığını ifade eden İtalyan çalıştırıcı, ilk maçtan galibiyetle ayrılmanın şampiyonanın kalan kısmı için motivasyon sağlayacağını ifade ederek, ''Oyuncularımı kutluyorum. Çok önemli bir galibiyet aldık. Şimdi yarınki maçımıza odaklandık'' diye konuştu.

Fransa Milli Takım Antrenörü Fabrice Vial ise ilk set iyi oynadıklarını, ancak bu oyunu uzun süre devam ettiremediklerini söyledi. İkinci setten itibaren Türkiye'nin oyununa cevap veremediklerini kaydeden Vial, ''Türkiye, çok iyi servis atıp, çok iyi organize oldu. 2. sette Türkiye'ye cevap veremedik ve oyundan silindik'' ifadesini kullandı.