"Çok kötü bir hata yaptık": Papua Yeni Gine, liderler zirvesi için aldığı Maseratileri indirimli fiyata satmaya çalışıyor

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Nufüsün yaklaşık yüzde 40'ının yoksulluk sınırının altında yaşadığı Papua Yeni Gine hükümetinin 2018 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi için Maserati marka otomobillerden oluşan bir filo alması büyük tepkiye sebep olmuştu. Hükümet, şimdi bu otomobilleri indirimli bir fiyatla elden çıkarmaya çalışıyor.

Ülkenin Maliye Bakanı John Pundari, otomobillerin alınmasının "çok büyük bir hata" olduğunu söyledi ve araçların 158 bin Avustralya dolarına satışa çıkarılacağını bildirdi.

Görevi sırasında birçok tartışmanın kalbinde yer alan eski başbakan Peter O'Neill döneminde Maseratilerin tanesinde 197 bin Avustralya doları verilmişti. Otomobillere toplamda 7.9 milyon Avustralya doları harcandı.

Pundari, "Eğer azıcık öngörümüz olsaydı Maseratiler zaten satın alınmazdı. Çok büyük hata yaptık. Papua Yeni Gine'de Maserati satıcısı yokken Maserati almak hatadır" dedi.

Lüks otomobiller, 2018 yılında APEC zirvesi için ülkeye gelen liderlerin taşınması için Sri Lanka'daki bir satıcı aracılığıyla alınmış ve dev bir uçak ile ülkeye getirilmişti. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gibi bazı liderler, tartışmalar sebebiyle otomobillere binmeyi reddetmişti.

2018'de gelen tepkilerin ardından Apec Bakanı Justin Tkatchenko, otomobillerin "sıcak kek" gibi hızlıca satılacağını iddia etmişti. 3 yıl içinde Maseratilerden sadece ikisi satılabildi.