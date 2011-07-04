-ÇOK KAZANIP AZ VERGİ ÖDÜYORLAR ANKARA (A.A) -04.07.2011 - Transfer sezonunda milyonlara imza atan yeşil sahaların yıldızları, Türkiye'de herkesten çok kazanıyor ama herkesten de az vergi ödüyor. A.A muhabirinin futbol kulüplerinin İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği transfer ücretleri ile medyada yer alan transfer haberlerindeki ücret rakamları üzerinden derlediği verilere göre, Türkiye, futbolcular için ''vergi cenneti'' özelliği taşıyor. Transferde birçok büyük Avrupa kulübünün ödediği rakamlardan aşağı imza atmayan futbolcular, vergi sonrası net kazançlar dikkate alındığında ise Avrupa liglerinde oynayan birçok yıldızı geride bırakıyor. -İŞÇİ İNAN, FUTBOLCU İNAN'IN 2 KATI VERGİ ÖDÜYOR- Bu yıl, şu ana kadar yapılan transferler içinde en yüksek ücretli sözleşmeye Trabzonspor'dan Galatasaray'a gelen Selçuk İnan imza attı. Galatasaray Kulübü'nün KAP'a gönderdiği açıklamaya göre, Selçuk İnan'a yıllık 2 milyon avro sabit ücret, maç başına 15 bin avro, 10 Haziran 2011 ve 30 Ocak 2012 tarihlerinde de 1,2 milyon avro ödenecek. Bu şekilde 2010-2011 sezonunda İnan, 3,2 milyon avro garanti para alacak. Selçuk İnan, bu sezon 40 maç oynasa 600 bin avro daha kazanacak ve yıllık gelir 3,8 milyon avroya çıkacak. Böylece Selçuk, bu yıl futboldan 8 milyon 740 bin lira kazanmış olacak. Futbolcu Selçuk İnan, bu ücret karşılığında 1 milyon 311 bin lira gelir vergisi ödeyecek. Buna karşılık yıllık 8 milyon 740 bin lira kazanç elde eden doktor, avukat, mühendis, mimar, fırıncı, otelci Selçuk İnan'a 3 milyon 52 bin 130 lira lira gelir vergisi tahakkuk edecek. Böyle bir parayı kazanması mümkün olmasa da, işçi ya da memurun yıllık 8 milyon 740 bin lira ücret kazancı için ödeyeceği vergi 3 milyon 50 bin 520 lira olacak. Bu şekilde işçi İnan, futbolcu İnan'ın 2,3 katı vergi verecek. Günümüzde brüt maaşı 2.000 lira olan bir işçi ya da memur, başlangıçta 1.500 lira dolayında maaş alıyor. Yıl içerisinde vergide bir üst dilime girdiğinde maaş 1.360 liralara düşüyor. Brüt 3.000 lira maaş alanlar ise yüzde 27'lik dilime kadar gelir vergisi ödüyor. Beyannameli gelir vergisi mükelleflerinin yanısıra işçi ve memurlar da, yüzde 15, yüzde 20, yüzde 27 ve yüzde 35'lik gelir vergisi tarifesine tabi bulunuyor. Günümüzde 300 bin lira kazancı olan bir ücretli (bekar ya da evli ve eşi çalışan) yılda 96 bin 450 lira gelir vergisi veriyor. Futbolcu ise aynı gelir için 45 bin lira vergi ödüyor. Bir futbolcu, ancak 643 bin lira kazandığında, 300 bin lira geliri olan ücretlinin ödediği vergiyi veriyor. Gelir Vergisi Kanunu gereğince, kulüpler, futbolculara ödedikleri transfer ücreti üzerinden tutarı ne olursa olsun yüzde 15 vergi kesintisi yapıyor. Süper Ligde yüzde 15 olan vergi oranı, bir alt ligdeki kulüpler için yüzde 10, diğer kulüpler için de yüzde 5 olarak uygulanıyor. Avrupa'da ise futbolcuların elde ettiği gelirden alınan vergi yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişiyor. -ÇOK KAZANIP, AZ ÖDÜYORLAR- Futbol kulüplerinin KAP'a gönderdiği ya da medyada yer alan transfer ücretlerine göre, yılda 40 maç oynamaları kaydıyla Galatasaray'ın yeni transferlerinden Elmander yılda 5 milyon 60 bin lira kazanıp 759 bin lira, Ceyhun Gülselam 2 milyon 714 bin lira kazanıp 407 bin 100 lira vergi ödeyecek. Beşiktaş'lı Egemen, 3 milyon 530 bin lira karşılığında 529 bin 500 lira, Mustafa Pekdemek 3,2 milyon lira karşılığında 480 bin lira, Ersan Gülüm 4,6 milyon lira karşılığında 690 bin lira, Sidnei 2 milyon 530 bin lira karşılığında 379 bin 500 lira, Veli Kavlak ise 2,3 milyon lira karşılığında 345 bin lira gelir vergisi verecek. Medyada yer alan transfer ücretlerine göre Fenerbahçeli Emenike ve Sezer Öztürk'e yılda 3 milyon 450'şer bin liralık transfer bedeli için 517 bin 500'şer lira vergi tahakkuk ettirilecek. Trabzonsporlu Zokora yılda 3 milyon 737 bin 500 lira kazanıp, 560 bin 625 lira, Eren Albayrak da 300 bin lira kazanıp 45 bin lira gelir vergisi ödeyecek. -KİM NE ALACAK, NE VERECEK?- Transfer döneminde adından söz ettiren bazı futbolcuların medyada yer alan ya da İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen sabit transfer ücretleri ile 1 sezonda ortalama 40 maç oynamaları halinde maç başına elde edecekleri gelir ve toplam kazançlar üzerinden ödeyecekleri vergi tutarları şöyle: FUTBOLCULAR YILLIK ÜCRETİ VERGİ TUTARI ----------------- --------------------------------------- -------------- Selçuk İnan (GS) Sabit ücret 3,2 milyon avro - 7.360.000 TL 1.104.000 TL Maç başı 15 bin avro - 1.380.000 TL 207.000 TL Toplam: 8.740.000 TL 1.311.000 TL Elmander (GS) Sabit ücret 1,8 milyon avro - 4.140.000 TL 621.000 TL Maç başı 10 bin avro - 920.000 TL 138.000 TL Toplam: 5.060.000 TL 759.000 TL Ujfalusi (GS) Sabit ücret 2,2 milyon avro -5.060.000 TL 759.000 TL Maç başı 15 bin avro - 1.380.000 TL 207.000 TL Toplam: 6.440.000 TL 966.000 TL Ceyhun (GS) Sabit ücret 700 bin avro - 1.610.000 TL 241.500 TL Maç başı 12 bin avro - 1.104.000 TL 165.600 TL Toplam: 2.714.000 TL 407.100 TL Okan Derici (GS) Sabit ücret 150 bin avro - 345.000 TL 51.750 TL Aylık ücret 8 bin avro - 220.800 TL 33.120 TL Toplam: 565.800 TL 84.870 TL Egemen (BJK) Sabit ücret 1,1 milyon avro - 2.530.000 TL 379.500 TL Maç başı 25 bin avro - 1.000.000 TL 150.000 TL Toplam 3.530.000 TL 529.500 TL Mustafa Pektemek Sabit ücret 2.000.000 TL 300.000 TL (BJK) Maç başı 30.000 TL - 1.200.000 TL 180.000 TL Toplam 3.200.000 TL 480.000 TL Ersan Gülüm (BJK) Sabit ücret 1,2 milyon avro - 2.760.000 TL 414.000 TL Maç başı 20 bin avro - 1.840.000 TL 276.000 TL Toplam 4.600.000 TL 690.000 TL Mehmet Akyüz (BJK) Sabit ücret 450 bin TL 67.500 TL Maç başı 25 bin TL - 1.000.000 TL 150.000 TL Toplam 1.450.000 TL 217.500 TL Sidnei (BJK) Sabit ücret 1,1 milyon avro - 2.530.000 TL 379.500 TL Veli Kavlak (BJK) Sabit ücret 600 bin avro - 1.380.000 TL 207.000 TL Maç başı 10 bin TL - 920.000 TL 138.000 TL Toplam 2.300.000 TL 345.000 TL Burak Kaplan (BJK) Sabit ücret 350 bin avro - 805.000 TL 120.750 TL Tanju Kayhan (BJK) " " " " Maç başı 11 bin avro - 1.012.000 TL 151.800 TL Toplam 1.817.000 TL 272.550 TL Barış Özbek Sabit ücret 1,2 milyon avro - 2.760.000 TL 414.000 TL (Trabzonspor) Maç başı 25 bin avro - 2.300.000 TL 345.000 TL Toplam 5.060.000 TL 759.000 TL Zokoro (Trabzonspor) Sabit ücret 1.625.000 avro - 3.737.500 TL 560.625 TL Eren Albayrak Sabit ücret 300.000 TL 45.000 TL (Trabzonspor) Sercan Kaya Sabit ücret 420.000 TL 63.000 TL (Trabzonspor) Emenike (FB) 1.5 milyon avro - 3.450.000 TL 517.500 TL Sezer Öztürk (FB) 1,5 milyon avro - 3.450.000 TL 517.500 TL