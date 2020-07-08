Çok hızlı gidiyor diye polis durdurdu; arabanın içinde yılanla boğuştuğu ortaya çıktı

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Dünyanın birçok farklı ülkesinde polisler, hız yapan bir arabanın sürücüsünü durdurduklarında farklı mazeretler duymuştur, ancak Avustralya'daki "Jimmy" isimli bir vatandaşın gerekçesi ülke gündemine oturdu.

Polisin açıklamalarına göre polis, Queensland'de saatte 123 kilometre ile giden bir aracı durdurdu. 27 yaşındaki Jimmy, aracını sürerken bacağına bir yılanın dolandığını ifade etti. Jimmy, bacağındaki yılanı bir bıçak ve emniyet kemeriyle öldürmeye çalıştığını ifade etti.

Polis, arabanın içindeki ölü yılanı gördükten sonra adama ceza kesmekten vazgeçti.

Polisin vücut kamerasından çekilen görüntülerde Jimmy'nin, "Sanırım beni ısırdı. Benimle arabadaydı. Kalbimin nasıl attığına bakabilirsiniz" dediği duyuluyor.

Jimmy'yi çeviren memurlar, ambulans gelene kadar sürücü ile bekledi. Sağlık ekibi, 27 yaşındaki adamın ısırılmadığını ancak şokta olduğunu tespit etti.