Çok gizli ziyaret!..







Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün oynanacak Ankaragücü maçı öncesi Ankaraspor Onursal Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i ziyaret etti.



Milliyet gazetesinin haberine göre; belediye basın bürosunda yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Yıldırım açıklama yapmaktan kaçındı. Basın mensuplarının ısrarlı soruları üzerine ise “Ben başkanı çok seviyorum. Ziyaret etmek istedim. Cevabı başkan versin” dedi. Cemal Aydın ile ilgili sorulara ise “Bu konuda soru sormayın” yanıtını verdi.



Melih Gökçek ise “Aziz beyle Ankara’da yapılmakta olan Fenerbahçe Tesisleri’nin asfaltlanması konusunu görüştük. Başkan bizden rica etti, ben de talimat verdim. Ankaragücü Başkanı Cemal Aydın’ın iddialarına ilişkin olarak bir şey konuşmadık” dedi.



Fenerbahçe maçının ardından yaşanan gerginliğe de değinen Gökçek, “Hiçbir zaman Fenerbahçe ile ilgili bir ithamım olmadı. Fenerbahçeliyim. Şampiyon olursa gurur duyarım. Sadece bana gelen bir ihbardan bahsettim. Maçın hakemlerine etki olsun istemem” ifadelerini kullandı.