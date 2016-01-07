"Çok geç olmadan sokakta yaşayan köpekler için kulübe yapılsın!"

Kış ayı soğuklarının etkisini göstermesiyle hayvanlara dayanıklı ve kalıcı kulübeler yapılması talebiyle change.org üzerinden kampanya başlatıldı. Sakarya’da donarak ölen bir sokak köpeğinin örnek gösterildiği kampanyada Şişli, Beykoz, Avcılar, Kadıköy, Beşiktaş, Zeytinburnu, Beyoğlu belediyeleri ve İstanbul Büyükşehir Belediye’sinden dayanıklı köpek kulübeleri talep edildi.

Neriman Arslan’ın başlattığı kampanyanın çağrı metni şöyle:

Kışın etkisini iyice göstermesiyle yiyecek ve ısınacak yer bulamayan hayvanlara dayanıklı ve kalıcı kulübeler yapılmasını talep ediyoruz. Köpekler kar, yağmur, dolu gibi sert hava şartlarında yemek ve sığınacak yer bulamadıkları için donarak ölüyorlar.

Kedi evlerinin yetersiz kaldığı ve köpeklerin sığınabileceği hiçbir yer olmadığı görülürken, sokak hayvanlarının temel ve zorunlu ihtiyaçlardan sayılan barınma ihtiyacının karşılanması belediyelere hayvanlar için ayrılan ödeneklerin kullanılmasıyla mümkün. Barınma hakkı bir haksa, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Biz sıcak evlerimizde uyurken soğuk kaldırımlarda hayatta kalmaya çalışan hayvanları göz ardı etmemek bizim olduğu kadar belediyelerin de görevidir.

Maltepe Belediyesi'nin yoğun talep üzerine sokakta yaşayan hayvanlar için 60 kulübe yapması bunun mümkün olduğuna başarılı bir örnektir. Diğer belediyelerin de bu temel ihtiyacı -onlar için çok geç olmadan- karşıladığını görmek istiyoruz.

Kampanya buradan destek olabilirsiniz.