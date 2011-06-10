'Çok gaz çıkarıyorlar, öldürün'

T24 - Avustralya’da metan gazı emisyonlarını düşürmek amacıyla vahşi develerin vurulması gündemde.

Avustralya Meclisi’nde sayısı 1.2 milyonu bulan vahşi develeri avlayacaklara deve başına 75 dolar (yaklaşık 110 TL) teşvik veren bir yasa gelecek hafta oylanacak.

Hürriyet'in aktardığına göre her bir devenin yılda 1 ton karbondioksit ürettiğini belirten yasa savunucuları, ülkedeki develerin bir yılda 300 bin araba kadar metan gazı salınımı yaptığına dikkat çekiyor.

Dünyanın en büyük deve nüfusuna sahip Avustralya’da develerin sayısı her yedi yılda bir ikiye katlanıyor. Uzun çöl yolculuklarına dayanıklılıkları nedeniyle Avustralya’ya ilk kez 1840’larda getirilen develerin çoğu ülkede başıboş dolaşıyor.