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ABD'de 46 yaşındaki Shai Fishman, çok eşliliği denemek için 19 yıllık evliliğine son verdi.

Şu anda iki kadınla birden ilişki içinde olduğunu söyleyen girişimci Fishman, eşiyle ilk önce açık evlilik yaşamayı denediklerini ancak daha sonra ayrıldıklarını ifade etti.

Shai, 'Big Love & Polyamory' ve 'Married' adlı programları izledikten sonra çok eşlilik üzerine düşünmeye başladığını söyledi. Girişimci, kısa süre sona Lea ve Krissy ile tanıştığını söyledi. Üçlü, 6 yıldır mutlu bir ilişki sürdürüyor. Shai, bir internet sitesinde birbirlerini bulmadan önce sevgililerinin de tek eşli olduğunu söyledi.

Tony Robbins'in altı temel ihtiyaç felsefesine inandığını ifade eden Shai, mevcut ilişkisinin, "Güvenlik, önemli hissetme, sevilme, gelişme, çeşitlilik ve destek ihtiyaçlarını karşıladığını" ifade etti.

Shai'nin eski eşi Danielle de partneri ve üç çocuğuyla birlikte üçlünün sahibi olduğu ve yaşadığı arazideki bir konutta ikamet ediyor.