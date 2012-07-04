'Çok dilli' tebelaya soruşturma

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır kent girişine konan çok dilli tabelalara soruşturma açtı. Müfettişler Ermenice ve Süryanice ifadeleri ise İbranice sandı.

İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'ın merkez Sur Belediyesi’nin meclis kararıyla kent girişine astığı Türkçe, Kürtçe, Ermenice ve Süryanice, ’Şehrimize hoş geldiniz’ tabelası ile işyerine ‘çok dilli’ tabela asan esnafa ruhsat indirimi getiren kararına soruşturma açtı.

Bakanlık müfettişlerinin soruşturmaya ilişkin Sur Belediyesi’ne gönderdiği yazıda, kent girişindeki tabelada yer alan Süryanice yazıdan ‘İbranice’ diye bahsedilmesi de dikkat çekti. Radikal'e konuşan ve soruşturmaya tepki gösteren BDP ’li Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, “Ya hükümetin belirlediği bir takım adımları boşa çıkarmak isteyen belli bir güç var, ya da hükümet bir yandan adımlar atarken, öte yandan kendine serbest bıraktığını halka yasaklıyor” dedi.

Hükümet, Kürtçe’yi okullarda seçmeli ders olarak okutmaya hazırlanırken, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfetişleri, Diyarbakır merkez Sur İlçesi Belediyesi’nin Meclis kararıyla 1.5 yıl önce Diyarbakır ’ın girişi olan Silvan karayolunun 14’üncü kilometresine diktiği, üzerinde Türkçe, Kürtçe ve Ermenice, ’Şehrimize hoş geldiniz’ yazan tabelaya ve kentin diğer giriş yönündeki Türkçe, Kürtçe ve Süryanice tabelaya soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında belediyeye gönderilen yazıda, “Belediyeniz tarafından Diyarbakır -Silvan karayolunun 14’üncü kilometresinde bulunan yere üzerinde Türkçe, Kürtçe ve İbranice, ’Şehrimize hoş geldiniz’ yazısı olan levhanın konulduğu ve bu suretle ilgili yasalara aykırı davranıldığı” denilerek, Belediye Başkanı Demirbaş’tan savunma istendi. Savunmanın yanı sıra Mülkiye Müfetişleri, belediyeden levhanın ne zaman konulduğu, konulması için hangi mercinin karar verdiği ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Kooordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bu konuda kararının olup olmadığını da sordu.

Ruhsat indirimine de soruşturma açıldı

Bakanlık ayrıca Sur Belediye Meclisi’nden alınan ve ’çok dilli belediyecilik’ hizmeti kapsamında işyerine Türkçe’nin dışında Kürtçe, Ermenice, Arapça, Süryanice veya İngilizce tabela asan esnafa ruhsat ve işlemlerde yüzde 50 indirim getiren karara da soruşturma açtı. Bakanlıktan belediyeye gönderilen yazıda, belediye meclisinin 9 Mart 2012 tarihinde aldığı bu kararın uygulanıp uygulanmadığı, uygulanmış ise istifade eden vatandaşların isim listeleri ve indirimsiz yapmaları gereken ödeme ve indirimli ödemelere ait çizelgeler istendi.

Müfettişler Süryaniceyi İbranice zannetti

Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, soruşturmaya tepki göstererek, Diyarbakır ’ın çok kültürlü, çok kimlikli ve çok inançlı bir kent olduğunu söyledi. Kentin değişik girişlerine, Türkçe, Kürtçe’nin Kurmanci ve Zazaki lehçeleri, Süryanice, Arapça ve İngilizce, ’hoş geldiniz’ tabelaları astıklarını belirten Demirbaş, açılan soruşturmanın düşündürücü olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Anlaşılmaz bir durum var. Ya hükümetin belirlediği bir takım adımları boşa çıkarmak isteyen belli bir güç var, ya da hükümet bir yandan bazı adımları atarken, öbür yandan kendine serbest bıraktığını halka yasaklıyor. Bu çelişki giderek derinleşiyor. Bu tabelanın, biz diktikten 1,5 yıl sonra soruşturmaya uğraması yine Kürtçe ile ilgili Ermenice, Süryanice yaptığımız çalışmaların soruşturmaya ve dava konusu olması bence düşündürücüdür.”



Demirbaş, Bakanlık yazısındaki ‘İbranice tabela’ ibaresini hatırlatmamız üzerine ise, “Sanırım Süryanice olan yazıyı alfabe benzerliği nedeniyle İbranice sanıyorlar, ya da Ermenice yazıyı... İçişleri Bakanlığı’nın kendi coğrafyasında konuşulan dillere karşı bu kadar yabancı ve uzak olması da ayrıca düşündürücü bir durumdur. Biz artık Türkile’nin bütün dillerinin özgür olmasını istiyoruz” dedi.

Savcı takipsizlik, mahkeme beraat kararı vermişti

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 1.5 yıl önce Büyükşehir Belediyesi’nin köy adlarını Türkçe-Kürtçe gösteren tabelalarıyla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı vermişti. Yine Sur Belediyesi’nce 2007’de alınan ‘Çok Dilli Belediyecilik’ kararı nedeniyle yargılanan Başkan Abdullah Demirbaş ve meclis üyeleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir Şubat 2011’de beraat etmişlerdi. 2004’te kazandığı belediye başkanlığı, ‘Çok Dilli Belediyecilik’ kararı nedeniyle Danıştay tarafından 2007’de düşürülen Demirbaş, 2009’da yeniden seçilmişti.