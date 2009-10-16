Diyarbakır'da gösterilere katıldığı gerekçesiyle yargılanan bir kişiye verilen 10 yıl 5 ay hapis cezasına bir hakim muhalefet şerhi koydu. Hakim sıraladığı gerekçelerde ''Çok ceza veriyoruz, PKK bunu kullanıyor'' dedi.







Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Selahaddin Menteş, Mehmet Nuri Atman'a verilen 10 yıl 5 ay hapis cezasını çok bularak karşı oy kullandı.

Karara muhalefet eden hakim tespitlerini örneklerle açıkladı.

PKK'ya katılıp 8 yıl örgüt kamplarında kaldıktan sonra yakalanan bir kişinin sadece örgüt üyeliğinden 5 yıl hapis cezası aldığını belirten hakim Menteş, "Aynı şahıs kendisi gelip teslim olduğunda etkin pişmanlık ile hiçbir ceza almayacak, yüklü miktarda patlayıcı madde taşıması halinde ise 10 yıl hapis ile cezalandırılacaktır. Ortaya çıkan sonuç cezanın, ceza adaleti açısından adil olmadığı açıktır" dedi.

Menteş, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' fiilinin ve doğuracağı sonuçların, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirilmesi gerektiğini belirtti, "Yasa koyucu yeni bir değerlendirme yapmalı" dedi.

Türkiye'de yürütülen Deniz Feneri e.V. bağlantılı soruşturma kapsamında, dernek tarafından İstanbul'daki birçok firmadan toplanan yardım malzemesinin Kanal 7 televizyonuna teslim edildiği ortaya çıkmıştı.