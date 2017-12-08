"Çok bekledim" diyerek çayı kasiyere fırlattı!

İstanbul Kadıköy'de, bir kahve zincirinin Acıbadem şubesinde, çayının gecikmesine sinirlenen Verda D. ödeme yaptığı sırada kasiyer Büşra A.'nın üzerine çay dolu bardağı fırlattı. Büşra A., Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na Verda D., hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, olay uluslararası bir kahve zincirinin Acıbadem şubesinde cumartesi günü meydana geldi. Saat 22.00 sıralarında gelen Verda D., sipariş vermek istedi. Bu sırada önündeki müşteriyle ilgilenen kasiyer Büşra A., ön sıradaki müşteri ile ilgilendikten sonra siparişi alacağını söyledi. Kısa süre sonra siparişi hazırlanan Verda D., ödeme yapacağı sırada, iddiaya göre, kasada bulunan Büşra A.’ya “İki çay için yarım saat bekletilir mi? Siz ne biçim insanlarsınız, üç kişi bir işi yapamıyorsunuz. Hiçbir yerde bu kadar beklemiyorum, beceriksizler” diyerek kızdı.

Büşra A. ise, “Bizden kaynaklanan bir durum değil. Memnun değilseniz gelmeyebilir siniz ya da ilgili birimlerimize bildirimde bulunabilirsiniz” dedi. Bunun üzerine Verda D., “Sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun, geri zekalı, or..pu” diyerek hakaretler etti ve elindeki sıcak çayı bardakla birlikte Büşra A.’nın suratına fırlattı. Büşra A.’nın ani refleks ile kafasını eğmesi üzerine çay dolu bardak, arkasında bulunan diğer kasiyer Atakan Ç.’nin üzerine isabet etti. Çalışma arkadaşları Büşra A.’yı hemen oradan uzaklaştırırken Verda D., bağırmaya ve hakaret etmeye devam etti.

Verda D., ‘çayım ziyan oldu’ diyerek fırlattığı çayın tekrar ve bedelsiz olarak kendisine verilmesini istedi. Çalışanlar tarafından yeni bir çay verilen Verda D., daha sonra oradan uzaklaştı.

Olayın ardından kasiyer Büşra A., Verda D. hakkında, ‘hakaret, sövme ve vücut dokunulmazlığı ihlali’ suçlamasıyla Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.