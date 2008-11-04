Çok atıp çok yiyorlar



Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan sezonun ilk büyük derbisi, ligin en çok gol atan iki takımını karşı karşıya getirecek. Ancak iki takım bu sezon hücumda ne kadar iyiyse savunmada da bir o kadar kötü performans çiziyor.



9 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ligin en çok gol atan iki takımını karşı karşıya getiriyor.



Galatasaray 22 golle şuana kadar ligin en çok gol atan takımı olurken, Fenerbahçe 18 golle ezeli rakibini takip ediyor. Ancak iki takım bu kadar çok gol atmalarına rağmen ligde ilk dört sıra içerisinde yer alamıyor. Çünkü iki takım da bu sezon savunmada oldukça kötü bir performans çiziyor.



Fenerbahçe geride kalan 9 haftada kalesinde 15 gol gördü. Bu sarı-lacivertlilerin 1990-91 sezonundan bu yana savunma anlamında en kötü sezonu. 1990-91 sezonunda Fenerbahçe ilk 9 haftada kalesinde 20 gol görmüştü.



Sarı-lacivertli ekip bu sezon sadece 2 lig maçını gol yemeden bitirirken son 5 lig maçında kalesinde 12 gol gördü. Fenerbahçe'nin bu dönemde aldığı en ağır mağlubiyet kendi evindeki 4-1’lik Kayserispor maçıydı.



Galatasaray ise bu sezon 11 gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip de ezeli rakibi Fenerbahçe gibi ligde bu sezon sadece 2 maçta gol yemedi. Galatasaray, Kayserispor ve Trabzonspor'a karşı kalesinde gol görmezken Eskişehirspor deplasmanında aldığı 4-2'lik yenilgi, bu sezon kalesinde en çok gol gördüğü karşılaşmaydı.

