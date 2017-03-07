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Deutsche Welle

Cohn-Bendit: İptaller gülünç ve tehlikeli

Avrupa Parlamentosu üyesi Daniel Cohn-Bendit, Almanya’da Türk bakanların seçim etkinliklerinin iptal edilmesini “gülünç” ve “tehlikeli” olarak niteledi.

07 Mart 2017 23:53

Almanya'da Türk bakanlara referandum etkinliği için salon verilmemesinin yankıları sürüyor. Yeşiller Partili Avrupa Parlamentosu üyesi Daniel Cohn-Bendit Almanya'da Türk bakanların seçim etkinliklerinin iptalini "gülünç" ve "tehlikeli" olarak tanımladı. Cohn-Bendit "Yasaklama değil engelleme yapan bu idari gerillaya Alman toplumu gibi demokratik bir toplum layık değil” diye konuştu.

Türkiye hükümetinin açıklamalarının rahatsızlık verici olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her türden ölçüyü kaybettiğini belirten Cohn-Bendit "Demokrasi ve açık toplum Erdoğan'ın bu aptalca, rahatsızlık verici sözlerinden daha güçlüdür” dedi. Alman idari birimlerinin tuzağa bastığını ifade eden Cohn-Bendit Türk hükümetinin cumhurbaşkanlığı sistemi için propaganda yapmak istediğini ve şimdi mağdur rolüne girdiğini ifade etti.

Deutschlandfunk radyosuna konuşan Daniel Cohn-Bendit Alman hükümetinin Türkiye'ye daha sert tepki göstermesi gerektiğini belirtti. AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasının buna engel olduğunu vurgulayan Cohn-Bendit "Kendimizi böyle bir durumun içine soktuk ve Avrupa akıllı bir biçimde mültecileri alabilecek durumda olmadığı için şantaj yapılabilir haldeyiz” diye konuştu. Eski 68 öğrenci lideri Daniel Cohn-Bendit'e o dönem izlediği siyaset ve saç renginden ötürü "Kızıl Danny” lakabı verilmişti.

Yeşiller Milletvekili Özcan Mutlu da Almanya'da hükümet temsilcilerinin konuşma yapmasının engellenmesinin doğru olmadığını söyledi. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Mutlu "Türk bakanların ya da siyasetçilerin Almanya'da seçim etkinliği yapmalarını yasaklamak yarar getirmez" dedi. Mutlu "Tersine bu, böylece kendisini kurban rolünde kutsayabilecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yarar. Bu yasaklar ona en iyi seçim kampanyası hediyesi olur, Ankara bu nedenle provoke ediyor ve sözlü olarak silahlanıyor" dedi.

SPD Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann ise belediyelerin politik davrandığına inamadığını belirtti. Oppermann "Yangına karşı tedbirlerle kışkırtıcı konuşma yapanların durdurulmaya çalışıldığı izlenimini doğru bulmuyorum. Belediyelerin burada dış politika yaptıklarını sanmıyorum, aksine yasaya ve hukuka göre hareket ediyorlar" diye konuştu.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA / EC, HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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